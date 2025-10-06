https://ria.ru/20251006/knyazhevskaya-2046576352.html
Княжевская: в Марфине построят дом по программе реновации
Княжевская: в Марфине построят дом по программе реновации - РИА Новости, 06.10.2025
Княжевская: в Марфине построят дом по программе реновации
В районе Марфино на северо-востоке Москвы построят дом по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:30:00+03:00
2025-10-06T09:30:00+03:00
2025-10-06T09:30:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421321_0:17:1600:917_1920x0_80_0_0_c49877967d288c84490c6387b58fcac8.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421321_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_aa05e828adcc5c7ce7a89fc671818fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Марфине построят дом по программе реновации
Княжевская: на северо-востоке Москвы построят дом по программе реновации
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В районе Марфино на северо-востоке Москвы построят дом по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, для этого выпущен градостроительный план земельного участка по адресу: улица Академика Комарова, земельный участок 9А.
"Новостройка предельной площадью 8 тысяч квадратных метров появится на участке почти в 0,3 гектара", – приводит слова Княжевской
пресс-служба Москомархитектуры
.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.