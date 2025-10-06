Княжевская: в Марфине построят дом по программе реновации

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В районе Марфино на северо-востоке Москвы построят дом по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, для этого выпущен градостроительный план земельного участка по адресу: улица Академика Комарова, земельный участок 9А.

"Новостройка предельной площадью 8 тысяч квадратных метров появится на участке почти в 0,3 гектара", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры