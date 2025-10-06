Рейтинг@Mail.ru
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 06.10.2025 (обновлено: 11:00 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/kiev-2046591974.html
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса - РИА Новости, 06.10.2025
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса
Мужчина бросил боевую гранату в сторону автобуса в Киеве, чтобы напугать своего коллегу, в результате взрыва никто не пострадал, сообщили в столичной полиции. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:59:00+03:00
2025-10-06T11:00:00+03:00
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950664615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c25014f0970f023772e9ac7589639027.jpg
https://ria.ru/20251005/kot-2046495223.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950664615_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ab38951ffd71703624b497eb89d8582f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, в мире
Киев, В мире
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса

В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса, чтобы напугать своего коллегу

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГраната в руках
Граната в руках - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Граната в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Мужчина бросил боевую гранату в сторону автобуса в Киеве, чтобы напугать своего коллегу, в результате взрыва никто не пострадал, сообщили в столичной полиции.
Киеве будут судить мужчину, который из-за конфликта с водителем бросил боевую гранату в сторону маршрутного такси. Инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По информации ведомства, никто не пострадал. В полиции уточнили, что подозреваемый свои действия пояснил тем, что хотел напугать коллегу, с которым конфликтовал.
В Киевской области мобилизовали кота - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
На Украине "мобилизовали" кота
5 октября, 14:57
 
КиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала