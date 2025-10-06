https://ria.ru/20251006/kiev-2046591974.html
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса - РИА Новости, 06.10.2025
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса
Мужчина бросил боевую гранату в сторону автобуса в Киеве, чтобы напугать своего коллегу, в результате взрыва никто не пострадал, сообщили в столичной полиции. РИА Новости, 06.10.2025
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса, чтобы напугать своего коллегу
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Мужчина бросил боевую гранату в сторону автобуса в Киеве, чтобы напугать своего коллегу, в результате взрыва никто не пострадал, сообщили в столичной полиции.
"В Киеве
будут судить мужчину, который из-за конфликта с водителем бросил боевую гранату в сторону маршрутного такси. Инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По информации ведомства, никто не пострадал. В полиции уточнили, что подозреваемый свои действия пояснил тем, что хотел напугать коллегу, с которым конфликтовал.