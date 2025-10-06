В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Мужчина бросил боевую гранату в сторону автобуса в Киеве, чтобы напугать своего коллегу, в результате взрыва никто не пострадал, сообщили в столичной полиции.

По информации ведомства, никто не пострадал. В полиции уточнили, что подозреваемый свои действия пояснил тем, что хотел напугать коллегу, с которым конфликтовал.