https://ria.ru/20251006/issledovaniya-2046910329.html
Затраты на исследования выросли на десять процентов, заявил Чернышенко
Затраты на исследования выросли на десять процентов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 07.10.2025
Затраты на исследования выросли на десять процентов, заявил Чернышенко
Объем внутренних затрат на разработки и исследования в России достиг 1,88 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-06T21:02:00+03:00
2025-10-06T21:02:00+03:00
2025-10-07T18:04:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986050961_0:99:1722:1068_1920x0_80_0_0_b90021aaef8c9d117e53290bbba19a9b.jpg
https://ria.ru/20250813/rossija-2035113167.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986050961_191:0:1722:1148_1920x0_80_0_0_ac417af2bae2a2d2e96dc43d1373cf8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко
Россия, Дмитрий Чернышенко
Затраты на исследования выросли на десять процентов, заявил Чернышенко
Чернышенко: объем внутренних затрат на исследования в России вырос на 10%
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Объем внутренних затрат на разработки и исследования в России достиг 1,88 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Объем внутренних затрат на исследования и разработки в России
увеличился и достиг 1,88 триллиона рублей. Бизнес активно вкладывается в науку: в 2024 году – почти 608 миллиардов рублей. Это на 10% больше в постоянных ценах, чем годом ранее", - сказал Чернышенко
, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер также отметил значимость положительной динамики численности научных кадров.
«
"Выросло и количество работников, занятых в сфере науки: теперь их более 675 тысяч человек. Свыше половины из них – исследователи, и значительная их часть - молодые ученые. Это особенно важный показатель, ведь именно от них зависит, какой будет наша наука в будущем", - добавил Чернышенко.
По его словам, найти применение своим способностям в сфере исследований и разработок молодежи помогают меры национального проекта "Молодежь и дети" и инициативы Десятилетия науки и технологий.