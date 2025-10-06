Рейтинг@Mail.ru
21:02 06.10.2025 (обновлено: 18:04 07.10.2025)
Затраты на исследования выросли на десять процентов, заявил Чернышенко
Объем внутренних затрат на разработки и исследования в России достиг 1,88 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 07.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Объем внутренних затрат на разработки и исследования в России достиг 1,88 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Объем внутренних затрат на исследования и разработки в России увеличился и достиг 1,88 триллиона рублей. Бизнес активно вкладывается в науку: в 2024 году – почти 608 миллиардов рублей. Это на 10% больше в постоянных ценах, чем годом ранее", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер также отметил значимость положительной динамики численности научных кадров.
"Выросло и количество работников, занятых в сфере науки: теперь их более 675 тысяч человек. Свыше половины из них – исследователи, и значительная их часть - молодые ученые. Это особенно важный показатель, ведь именно от них зависит, какой будет наша наука в будущем", - добавил Чернышенко.
По его словам, найти применение своим способностям в сфере исследований и разработок молодежи помогают меры национального проекта "Молодежь и дети" и инициативы Десятилетия науки и технологий.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Чернышенко рассказал о создании установок класса "мегасайенс"
13 августа, 20:10
 
