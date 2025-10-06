В России хотят создать центр для разработки прорывных медицинских изделий

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ректор Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко предложил создать первый в России распределенный инжиниринговый центр для разработки прорывных медицинских изделий и технологий для отечественного медпрома.

Уточняется, что эта структура должна объединить компетенции уникальных инжиниринговых центров, созданных в Сеченовском университете и ведущих технических вузах страны.

"Чтобы ускорить создание таких продуктов и достичь технологического лидерства России в медпроме, необходимо объединить усилия", - сказал Глыбочко на международном форуме "Биопром-2025".

По его словам, современная сложная медицинская техника создается на стыке самых передовых технологий - от ультразвука и лазеров до искусственного интеллекта, биотехнологий и ядерной физики, и ни один университет или технологическая компания не обладает всей необходимой инфраструктурой и компетенциями для таких комплексных разработок.