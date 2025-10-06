https://ria.ru/20251006/inzhiniring-2046635007.html
В России хотят создать центр для разработки прорывных медицинских изделий
В России хотят создать центр для разработки прорывных медицинских изделий - РИА Новости, 06.10.2025
В России хотят создать центр для разработки прорывных медицинских изделий
Ректор Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко предложил создать первый в России распределенный инжиниринговый центр РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:03:00+03:00
2025-10-06T14:03:00+03:00
2025-10-06T14:03:00+03:00
россия
петр глыбочко
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
https://ria.ru/20251006/premiya-2046616388.html
https://ria.ru/20251006/meditsina-2046556224.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петр глыбочко, медицина
Россия, Петр Глыбочко, Медицина
В России хотят создать центр для разработки прорывных медицинских изделий
Глыбочко предложил создать центр для разработки прорывных медицинских изделий
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ректор Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко предложил создать первый в России распределенный инжиниринговый центр для разработки прорывных медицинских изделий и технологий для отечественного медпрома.
Уточняется, что эта структура должна объединить компетенции уникальных инжиниринговых центров, созданных в Сеченовском университете и ведущих технических вузах страны.
"Чтобы ускорить создание таких продуктов и достичь технологического лидерства России в медпроме, необходимо объединить усилия", - сказал Глыбочко на международном форуме "Биопром-2025".
По его словам, современная сложная медицинская техника создается на стыке самых передовых технологий - от ультразвука и лазеров до искусственного интеллекта, биотехнологий и ядерной физики, и ни один университет или технологическая компания не обладает всей необходимой инфраструктурой и компетенциями для таких комплексных разработок.
Глыбочко добавил, что объединение инжиниринговых центров позволит не только значительно расширить номенклатуру сложных медицинских изделий и наладить полный цикл их производства, но и совершить прорыв в образовании.