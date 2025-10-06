Рейтинг@Mail.ru
В России хотят создать центр для разработки прорывных медицинских изделий - РИА Новости, 06.10.2025
14:03 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/inzhiniring-2046635007.html
В России хотят создать центр для разработки прорывных медицинских изделий
россия, петр глыбочко, медицина
Россия, Петр Глыбочко, Медицина
В России хотят создать центр для разработки прорывных медицинских изделий

Глыбочко предложил создать центр для разработки прорывных медицинских изделий

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ректор Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко предложил создать первый в России распределенный инжиниринговый центр для разработки прорывных медицинских изделий и технологий для отечественного медпрома.
Уточняется, что эта структура должна объединить компетенции уникальных инжиниринговых центров, созданных в Сеченовском университете и ведущих технических вузах страны.
"Чтобы ускорить создание таких продуктов и достичь технологического лидерства России в медпроме, необходимо объединить усилия", - сказал Глыбочко на международном форуме "Биопром-2025".
По его словам, современная сложная медицинская техника создается на стыке самых передовых технологий - от ультразвука и лазеров до искусственного интеллекта, биотехнологий и ядерной физики, и ни один университет или технологическая компания не обладает всей необходимой инфраструктурой и компетенциями для таких комплексных разработок.
Глыбочко добавил, что объединение инжиниринговых центров позволит не только значительно расширить номенклатуру сложных медицинских изделий и наладить полный цикл их производства, но и совершить прорыв в образовании.
РоссияПетр ГлыбочкоМедицина
 
 
