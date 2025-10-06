Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции в понедельник в очередной раз перекрыли проспект Руставели около здания парламента Грузии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в понедельник по призыву в соцсетях у здания парламента собралось около ста протестующих, они держали флаги Грузии , было также несколько флагов Евросоюза и Украины . Около 20.00 по местному времени (19.00 мск) протестанты вышли на проспект Руставели и перекрыли движение.

Аналогичная акция накануне вечером в воскресенье завершилась без происшествия, проспект Руставели был перекрыт около четырёх часов, однако полиция не вмешивалась в происходящее, лишь обеспечивая безопасность автомобильного движения.

Сторонники оппозиции перекрывают проспект Руставели каждый вечер уже почти год, начиная с ночи выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года. В том числе они перекрывали его в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года, тогда оппозиция установила здесь праздничные столы.

Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили . Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.