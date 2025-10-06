https://ria.ru/20251006/gruziya-2046728380.html
Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 06.10.2025
Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
Сторонники грузинской оппозиции в понедельник в очередной раз перекрыли проспект Руставели около здания парламента Грузии в центре Тбилиси, передает... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:50:00+03:00
2025-10-06T19:50:00+03:00
2025-10-06T22:06:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
украина
каха каладзе (мэр тбилиси)
михаил кавелашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979988325_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_3e2e9bcbaaec0975ce628e701aeaa64a.jpg
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046723589.html
грузия
тбилиси
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979988325_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_78371a4d691d4dbe272c875ffae8892e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, украина, каха каладзе (мэр тбилиси), михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Украина, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Михаил Кавелашвили
Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
Протестующие перекрыли проспект Руставели у здания парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции в понедельник в очередной раз перекрыли проспект Руставели около здания парламента Грузии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник по призыву в соцсетях у здания парламента собралось около ста протестующих, они держали флаги Грузии
, было также несколько флагов Евросоюза и Украины
. Около 20.00 по местному времени (19.00 мск) протестанты вышли на проспект Руставели и перекрыли движение.
Аналогичная акция накануне вечером в воскресенье завершилась без происшествия, проспект Руставели был перекрыт около четырёх часов, однако полиция не вмешивалась в происходящее, лишь обеспечивая безопасность автомобильного движения.
Сторонники оппозиции перекрывают проспект Руставели каждый вечер уже почти год, начиная с ночи выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года. В том числе они перекрывали его в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года, тогда оппозиция установила здесь праздничные столы.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси
от правящей партии Каха Каладзе
набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили
. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.
МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту. В воскресенье замглавы СГБ Грузии Лаша Маградзе заявил, что изъятые оружие, боеприпасы и взрывчатка, предназначавшиеся для проведения диверсии, были приобретены по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений.