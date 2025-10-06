Рейтинг@Mail.ru
Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
19:50 06.10.2025 (обновлено: 22:06 06.10.2025)
Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
в мире, грузия, тбилиси, украина, каха каладзе (мэр тбилиси), михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Украина, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Михаил Кавелашвили
Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

Протестующие перекрыли проспект Руставели у здания парламента Грузии

© РИА НовостиПроспект Руставели в Тбилиси
Проспект Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости
Проспект Руставели в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции в понедельник в очередной раз перекрыли проспект Руставели около здания парламента Грузии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник по призыву в соцсетях у здания парламента собралось около ста протестующих, они держали флаги Грузии, было также несколько флагов Евросоюза и Украины. Около 20.00 по местному времени (19.00 мск) протестанты вышли на проспект Руставели и перекрыли движение.
Аналогичная акция накануне вечером в воскресенье завершилась без происшествия, проспект Руставели был перекрыт около четырёх часов, однако полиция не вмешивалась в происходящее, лишь обеспечивая безопасность автомобильного движения.
Сторонники оппозиции перекрывают проспект Руставели каждый вечер уже почти год, начиная с ночи выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года. В том числе они перекрывали его в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года, тогда оппозиция установила здесь праздничные столы.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.
МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту. В воскресенье замглавы СГБ Грузии Лаша Маградзе заявил, что изъятые оружие, боеприпасы и взрывчатка, предназначавшиеся для проведения диверсии, были приобретены по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СГБ Грузии заранее нейтрализовала угрозы в день выборов, заявил Кобахидзе
