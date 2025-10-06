Кобахидзе рассказал о роли иностранных спецслужб в беспорядках в Грузии

Выборы и массовые беспорядки
Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.
Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.
По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.
По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.
Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.
Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.
Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.
Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.
Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.
Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.
Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".
Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".
К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.
К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.
МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.
МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.
Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.
По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.
Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.
Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.
Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.
Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".
К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.
МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.