Кобахидзе рассказал о роли иностранных спецслужб в беспорядках в Грузии
21:09 06.10.2025 (обновлено: 23:17 06.10.2025)
Кобахидзе рассказал о роли иностранных спецслужб в беспорядках в Грузии
В Грузии при внешнем содействии хотели совершить очередной переворот, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Новости
Горящие ограждения около резиденции президента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана для защиты от спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие прорвались к резиденции президента Грузии в Тбилиси
Протестующие прорвались к резиденции президента Грузии в Тбилиси.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019512576_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_0d057341eed3c678f8824015a056e36a.jpg
Кобахидзе рассказал о роли иностранных спецслужб в беспорядках в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 6 окт — РИА Новости. В Грузии при внешнем содействии хотели совершить очередной переворот, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«
"Это была пятая попытка революции, которая имела поддержку извне. <...> Наша главная задача — чтобы никто не посмел осуществить шестую попытку, и для этого будут приняты все меры", — сказал он в интервью телекомпании "Рустави 2".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Конец цветной эпохи: Грузия опять отменила революцию
Вчера, 08:00
По словам Кобахидзе, Служба государственной безопасности сумела заранее предупредить и нейтрализовать множество угроз в день местных выборов. Он добавил, что устроить революцию в Грузии пытаются агенты экстремистских группировок по заданию иностранных спецслужб. В случае успешного исхода бывший президент Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию главы государства.
«
"Основными инструментами революций раньше были политпартии, но затем во главе этого процесса встали с одной стороны представители СМИ, а затем неправительственные организации. <...> Сейчас перешли на грубый метод спецслужб", — заявил премьер.
Кобахидзе также отметил, что в случае последующих митингов в Тбилиси власть задействует системные шаги против их участников.
Сегодня МВД Грузии сообщило о задержании 13 человек за попытку свержения власти во время протестов в день голосования.

Выборы и массовые беспорядки

Четвертого октября в 64 муниципалитетах и районах республики прошли выборы в органы местного самоуправления. По последним данным, правящая "Грузинская мечта" набрала по стране 81,6% голосов, во всех самоуправляемых городах также победили кандидаты в мэры от партии.
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы. Некоторые из них переместились к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросали ее камнями и прорвали железные ограждения. Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.
Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза, а оппозиционеров из партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михаила Саакашвили обвинил в попытке устроить "майдан". Его поддержал Кавелашвили, заявив, что в Грузии действуют силы, работающие под управлением иностранных спецслужб.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
