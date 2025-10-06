Рейтинг@Mail.ru
13:30 06.10.2025 (обновлено: 13:39 06.10.2025)
В ЕК предупредили о последствиях политики грузинского правительства
Правительство Грузии своей политикой подрывает процесс вступления в Евросоюз, заявила в понедельник представитель ЕК Анитта Хиппер. РИА Новости, 06.10.2025
В ЕК предупредили о последствиях политики грузинского правительства

Хиппер: политика Грузии подрывает процесс вступления в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Правительство Грузии своей политикой подрывает процесс вступления в Евросоюз, заявила в понедельник представитель ЕК Анитта Хиппер.
"Вступление - это процесс, основанный на заслугах, и пока мы видим, что грузинские власти ставят под угрозу этот процесс (вступления в ЕС - ред.)", - сказала она на брифинге Еврокомиссии.
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси
Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

Хиппер также назвала происходящее в Грузии "демократическим откатом" и сказала, что ЕС снизил до минимума политические контакты со страной. Она также обвинила грузинские власти в трансляции "пророссийской пропаганды".
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
В июле главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС распространили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией в Грузии . В письме выражена обеспокоенность арестами оппозиционных политиков и подчеркнуто, что это противоречит европейским нормам и ценностям. Премьер Грузии назвал это совместное письмо печальным, а содержание документа - дезинформацией. Кобахидзе позднее выразил надежду, что отношения между страной и европейскими структурами будут улучшены.
