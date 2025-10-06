Жители освобожденных территорий Енакиевского округа получили гражданство

ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Все жители 81 освобожденного населенного пункта, находящегося под ответственностью Енакиевского муниципального округа в ДНР, получили гражданство с 2022 года, рассказал РИА Новости глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.

"На сегодняшний момент уже практически все жители, которые остались на данных территориях... прошли паспортизацию... Уже все (жители - ред.) получили паспорта Российской Федерации, СНИЛС, ИНН… В нашей зоне ответственности на сегодняшний момент 81 населенный пункт, а в целом будет 110 населенных пунктов",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, главной задачей для администрации городского округа Енакиево – помощь в подготовке людей к отопительному сезону. Для этого будет организована доставка угля в каждое домовладение.

"Также в рамках оказания гуманитарной помощи жителям наших освобожденных территорий на текущую дату мы (администрация округа Енакиево – ред.) уже привезли сюда (в освобожденные населенные пункты – ред.) ориентировочно около трех тысяч буханок хлеба... Прямо с завода мы сюда везем свежий хлеб… Также питьевую воду. Где-то ориентировочно более 20 тысяч сюда литров доставили", - сказал Захаров