06.10.2025

Жители освобожденных территорий Енакиевского округа получили гражданство
15:46 06.10.2025
Жители освобожденных территорий Енакиевского округа получили гражданство
Жители освобожденных территорий Енакиевского округа получили гражданство
Жители освобожденных территорий Енакиевского округа получили гражданство

ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Все жители 81 освобожденного населенного пункта, находящегося под ответственностью Енакиевского муниципального округа в ДНР, получили гражданство с 2022 года, рассказал РИА Новости глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.
"На сегодняшний момент уже практически все жители, которые остались на данных территориях... прошли паспортизацию... Уже все (жители - ред.) получили паспорта Российской Федерации, СНИЛС, ИНН… В нашей зоне ответственности на сегодняшний момент 81 населенный пункт, а в целом будет 110 населенных пунктов",- сказал собеседник агентства.
Арестович* заявил о согласии с передачей новых регионов и Крыма России
Он добавил, главной задачей для администрации городского округа Енакиево – помощь в подготовке людей к отопительному сезону. Для этого будет организована доставка угля в каждое домовладение.
"Также в рамках оказания гуманитарной помощи жителям наших освобожденных территорий на текущую дату мы (администрация округа Енакиево – ред.) уже привезли сюда (в освобожденные населенные пункты – ред.) ориентировочно около трех тысяч буханок хлеба... Прямо с завода мы сюда везем свежий хлеб… Также питьевую воду. Где-то ориентировочно более 20 тысяч сюда литров доставили", - сказал Захаров.
Глава добавил, что помимо воды и хлеба было доставлено около 2 тысяч продуктовых наборов, а также отдельные продукты питания – мясо, яйца. Сама же обстановка в ряде населенных пунктов остается напряженной.
"Единая Россия" в ДНР отработала более 60 тысяч обращений за год
ЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)
 
 
