Жители освобожденных территорий Енакиевского округа получили гражданство
Жители освобожденных территорий Енакиевского округа получили гражданство - РИА Новости, 06.10.2025
Жители освобожденных территорий Енакиевского округа получили гражданство
Все жители 81 освобожденного населенного пункта, находящегося под ответственностью Енакиевского муниципального округа в ДНР, получили гражданство с 2022 года,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:46:00+03:00
2025-10-06T15:46:00+03:00
2025-10-06T15:46:00+03:00
енакиево
донецкая народная республика
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
енакиево
донецкая народная республика
2025
Енакиево, Донецкая Народная Республика, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Все жители 81 освобожденного населенного пункта, находящегося под ответственностью Енакиевского муниципального округа в ДНР, получили гражданство с 2022 года, рассказал РИА Новости глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.
"На сегодняшний момент уже практически все жители, которые остались на данных территориях... прошли паспортизацию... Уже все (жители - ред.) получили паспорта Российской Федерации, СНИЛС, ИНН… В нашей зоне ответственности на сегодняшний момент 81 населенный пункт, а в целом будет 110 населенных пунктов",- сказал собеседник агентства.
Он добавил, главной задачей для администрации городского округа Енакиево
– помощь в подготовке людей к отопительному сезону. Для этого будет организована доставка угля в каждое домовладение.
"Также в рамках оказания гуманитарной помощи жителям наших освобожденных территорий на текущую дату мы (администрация округа Енакиево – ред.) уже привезли сюда (в освобожденные населенные пункты – ред.) ориентировочно около трех тысяч буханок хлеба... Прямо с завода мы сюда везем свежий хлеб… Также питьевую воду. Где-то ориентировочно более 20 тысяч сюда литров доставили", - сказал Захаров
.
Глава добавил, что помимо воды и хлеба было доставлено около 2 тысяч продуктовых наборов, а также отдельные продукты питания – мясо, яйца. Сама же обстановка в ряде населенных пунктов остается напряженной.