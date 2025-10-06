МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Польша и страны Прибалтики саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, косвенно спровоцировав начало СВО, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán.
"Эта (Попытка урегулирования. — Прим. Ред.) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (Инициативы. — Прим. Ред.)", — сказала политик.
"В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась (СВО — Прим. Ред.)", — подытожила эк-канцлер.
В прошлую пятницу американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс напомнил о роли США и Европы в государственном перевороте на Украине в феврале 2014 года, а также вспомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призналась, что целью Минских соглашений было "купить время для достижения усиления Украины".
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять.