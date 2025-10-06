Рейтинг@Mail.ru
"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/germaniya-2046565024.html
"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО - РИА Новости, 06.10.2025
"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Польша и страны Прибалтики саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, косвенно спровоцировав... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T06:56:00+03:00
2025-10-06T06:56:00+03:00
в мире
россия
польша
германия
ангела меркель
дмитрий песков
колумбийский университет
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762145456_0:0:4731:2661_1920x0_80_0_0_4dd015f2903ad12ce1f166e9a9567105.jpg
https://ria.ru/20251005/merkel-2046497224.html
https://ria.ru/20250926/merkel-2044513207.html
https://ria.ru/20250605/merkel-2021088569.html
россия
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762145430_230:0:2719:1867_1920x0_80_0_0_07ecc5192c4815e09b0c2ee93c4fb587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, германия, ангела меркель, дмитрий песков, колумбийский университет, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Польша, Германия, Ангела Меркель, Дмитрий Песков, Колумбийский университет, Владимир Путин, Евросоюз
"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО

© AP Photo / Michael SohnЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Польша и страны Прибалтики саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, косвенно спровоцировав начало СВО, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán.
"Эта (Попытка урегулирования. — Прим. Ред.) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (Инициативы. — Прим. Ред.)", — сказала политик.
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Столтенберг рассказал, как Меркель смеялась над требованием Трампа
Вчера, 15:17
Меркель пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее из-за опасений, что ЕС не сможет выработать общую политику в отношении Москвы.
"В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась (СВО — Прим. Ред.)", — подытожила эк-канцлер.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Меркель сделала заявление о Путине
26 сентября, 11:00
В прошлую пятницу американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс напомнил о роли США и Европы в государственном перевороте на Украине в феврале 2014 года, а также вспомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призналась, что целью Минских соглашений было "купить время для достижения усиления Украины".
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Лучшее решение". Меркель сделала дерзкое заявление о Путине
5 июня, 13:51
 
В миреРоссияПольшаГерманияАнгела МеркельДмитрий ПесковКолумбийский университетВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала