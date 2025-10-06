Рейтинг@Mail.ru
Проблема с подготовкой Европы к зиме усугубляется, заявили в Газпроме
19:25 06.10.2025 (обновлено: 19:31 06.10.2025)
Проблема с подготовкой Европы к зиме усугубляется, заявили в Газпроме
Проблема с подготовкой Европы к зиме усугубляется, заявили в Газпроме

Газпром: проблема с подготовкой Европы к зиме усугубляется

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены только на 82,7%, доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей, проблема с подготовкой Европы к зиме усугубляется и при сильных морозах нехватка газа в ПХГ может поставить газоснабжение под угрозу, заявил "Газпром".
"ПХГ Европы заполнены только на 82,7%, и доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что на газовых рынках индикатор перехода зима/лето - это режим работы подземных хранилищ. Так, добавил "Газпром", 1-2 октября европейские хранилища в первый раз в сезоне 2025/26 года перешли в состояние "нетто-отбор", когда суммарный уровень отбора из ПХГ превышал объем закачки.
"Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей", - указали в "Газпроме".
