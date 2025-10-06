Проблема с подготовкой Европы к зиме усугубляется, заявили в Газпроме

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены только на 82,7%, доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей, проблема с подготовкой Европы к зиме усугубляется и при сильных морозах нехватка газа в ПХГ может поставить газоснабжение под угрозу, заявил "Газпром".

"ПХГ Европы заполнены только на 82,7%, и доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей", - говорится в сообщении в Telegram-канале " Газпрома ".

Отмечается, что на газовых рынках индикатор перехода зима/лето - это режим работы подземных хранилищ. Так, добавил "Газпром", 1-2 октября европейские хранилища в первый раз в сезоне 2025/26 года перешли в состояние "нетто-отбор", когда суммарный уровень отбора из ПХГ превышал объем закачки.