Лекорню не хочет вновь возглавить правительство Франции, пишет Figaro - РИА Новости, 06.10.2025
20:59 06.10.2025
Лекорню не хочет вновь возглавить правительство Франции, пишет Figaro
Лекорню не хочет вновь возглавить правительство Франции, пишет Figaro - РИА Новости, 06.10.2025
Лекорню не хочет вновь возглавить правительство Франции, пишет Figaro
Ушедший в отставку премьер Франции Себастьян Лекорню не хочет вновь возглавить правительство, проведет "заключительные политические переговоры", сообщает газета РИА Новости, 06.10.2025
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, франсуа байру
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру
Лекорню не хочет вновь возглавить правительство Франции, пишет Figaro

Figaro: Лекорню не хочет возвращаться на пост премьера, во Франции зреет кризис

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ушедший в отставку премьер Франции Себастьян Лекорню не хочет вновь возглавить правительство, проведет "заключительные политические переговоры", сообщает газета Figaro со ссылкой на окружение политика.
В понедельник Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента Франции Эммануэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
"Лекорню сообщил Макрону о своем нежелании быть вновь назначенным премьер-министром. Он согласился возглавить "заключительные политические переговоры", предложенные Макроном, и поделится с ним своими выводами в среду… Однако, независимо от исхода, он не продолжит свою миссию", - пишет газета.
После отставки Лекорню правая партия "Национальное объединение" требуют роспуска Национального собрания и новых выборов. Партия "Непокоренная Франция" со стороны левых сил настаивает на запуске импичмента самому Макрону. Социалисты готовы удовлетвориться тем, что Макрон назначит на пост главы нового правительства политика из числа "левых или зеленых".
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
В сентябре Макрон назначил новым премьером уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Макрону плевать на Францию, заявил Медведев
Вчера, 20:03
 
