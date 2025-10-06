Активист "Флотилии стойкости" рассказал об издевательствах над задержанными

МАДРИД, 6 окт - РИА Новости. Испанский журналист издания Pais, участвовавший в гуманитарной акции "Флотилии стойкости", заявил, что израильские охранники в тюрьме, где содержались задержанные активисты, называли их "животными" и отказывали в медицинской помощи.

"Двое заключенных из блока, где я находился, страдали диабетом и провели три дня без инсулина и медицинской помощи. Когда потребовали врача, первоначальный ответ был: "Для таких животных, как вы, врачей нет". Другой заключенный перенес приступ астмы, и медицинский специалист прибыл лишь спустя более трех часов", - написал журналист в статье для газеты.

Он рассказал, что после перехвата флотилии в международных водах корабль Captain Nikos, на котором находились журналисты и волонтеры, был окружен четырьмя израильскими катерами. Военные поднялись на борт, угрожая оружием, разбили камеры и провели обыск, несмотря на то что экипаж заранее выбросил все острые предметы, чтобы подчеркнуть мирный характер миссии.

После доставки задержанных в порт Ашдод , по его словам, активистов заставили стоять на коленях, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир называл их террористами.

Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвовали более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока