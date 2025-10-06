Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Потребность муниципалитетов Ярославской области в школьных автобусах полностью закрыта, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"В новом учебном году более 9 тысяч ребят ежедневно добираются до школ на школьных автобусах. Для детей организовано 455 маршрутов. В том числе, на них работают новые автобусы, которые мы получили в августе. Двадцать три новые машины поступили за счет средств федерального бюджета. Теперь школьный автопарк насчитывает 293 автобуса. Потребность муниципалитетов в транспорте для подвоза детей полностью закрыта", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства.

По его словам, такое обновление – важная часть работы правительства региона по созданию безопасных и комфортных условий для детей, особенно в сельской местности.

"Каждый ребенок независимо от того, где он живет, должен иметь равный доступ к качественному образованию", - подчеркнул губернатор.

Как сообщил глава региона, среди новых автобусов – современный 32-местный КАВЗ, который получил образовательный комплекс №1 Переславля-Залесского. Он работает на маршруте "село Нагорье – поселок Лось" протяженностью 24 километра.