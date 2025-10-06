Рейтинг@Mail.ru
Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:29 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/evraev-2046706422.html
Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами
Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами - РИА Новости, 06.10.2025
Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами
Потребность муниципалитетов Ярославской области в школьных автобусах полностью закрыта, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:29:00+03:00
2025-10-06T19:29:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985170653_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_754234a03b95f5536b008368afa094aa.jpg
https://ria.ru/20251003/kvartiry-2046243522.html
https://ria.ru/20251003/promyshlennost-2046281935.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985170653_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dd709448832e4b74df812689cdb5dcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами

Евраев: Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Школьный автобус. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Потребность муниципалитетов Ярославской области в школьных автобусах полностью закрыта, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В новом учебном году более 9 тысяч ребят ежедневно добираются до школ на школьных автобусах. Для детей организовано 455 маршрутов. В том числе, на них работают новые автобусы, которые мы получили в августе. Двадцать три новые машины поступили за счет средств федерального бюджета. Теперь школьный автопарк насчитывает 293 автобуса. Потребность муниципалитетов в транспорте для подвоза детей полностью закрыта", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Ярославской области закупили квартиры для 117 детей-сирот
3 октября, 17:31
По его словам, такое обновление – важная часть работы правительства региона по созданию безопасных и комфортных условий для детей, особенно в сельской местности.
"Каждый ребенок независимо от того, где он живет, должен иметь равный доступ к качественному образованию", - подчеркнул губернатор.
Как сообщил глава региона, среди новых автобусов – современный 32-местный КАВЗ, который получил образовательный комплекс №1 Переславля-Залесского. Он работает на маршруте "село Нагорье – поселок Лось" протяженностью 24 километра.
В целом, как рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода, новые автобусы распределены по округам: четыре автобуса отправились в Ростовский округ, по три автобуса – в Переславль-Залесский и Пошехонский округа, по два – в Ярославский, Некоузский и Некрасовский, по одному – в Угличский, Тутаевский, Рыбинский, Борисоглебский, Большесельский, Гаврилов-Ямский и Любимский округа. Машины российского производства разной вместимости имеют ярославскую символику.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Неделю промышленности Ярославской области посетили около 25 тысяч человек
3 октября, 21:14
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала