Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами
Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами - РИА Новости, 06.10.2025
Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами
Потребность муниципалитетов Ярославской области в школьных автобусах полностью закрыта, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами
Евраев: Ярославская область полностью обеспечена школьными автобусами
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Потребность муниципалитетов Ярославской области в школьных автобусах полностью закрыта, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В новом учебном году более 9 тысяч ребят ежедневно добираются до школ на школьных автобусах. Для детей организовано 455 маршрутов. В том числе, на них работают новые автобусы, которые мы получили в августе. Двадцать три новые машины поступили за счет средств федерального бюджета. Теперь школьный автопарк насчитывает 293 автобуса. Потребность муниципалитетов в транспорте для подвоза детей полностью закрыта", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства.
По его словам, такое обновление – важная часть работы правительства региона по созданию безопасных и комфортных условий для детей, особенно в сельской местности.
"Каждый ребенок независимо от того, где он живет, должен иметь равный доступ к качественному образованию", - подчеркнул губернатор.
Как сообщил глава региона, среди новых автобусов – современный 32-местный КАВЗ, который получил образовательный комплекс №1 Переславля-Залесского. Он работает на маршруте "село Нагорье – поселок Лось" протяженностью 24 километра.
В целом, как рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода, новые автобусы распределены по округам: четыре автобуса отправились в Ростовский округ, по три автобуса – в Переславль-Залесский и Пошехонский округа, по два – в Ярославский, Некоузский и Некрасовский, по одному – в Угличский, Тутаевский, Рыбинский, Борисоглебский, Большесельский, Гаврилов-Ямский и Любимский округа. Машины российского производства разной вместимости имеют ярославскую символику.