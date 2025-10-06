Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвестора для реорганизации промзоны "Бескудниково" определят торги
11:12 06.10.2025
Ефимов: инвестора для реорганизации промзоны "Бескудниково" определят торги
Ефимов: инвестора для реорганизации промзоны "Бескудниково" определят торги
Комплексным развитием территории в районах Лианозово и Алтуфьевский займется инвестор, выбранный по результатам аукциона, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 06.10.2025
Ефимов: инвестора для реорганизации промзоны "Бескудниково" определят торги

Ефимов: Москва выставит на аукцион право на КРТ в бывшей промзоне "Бескудниково"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Комплексным развитием территории в районах Лианозово и Алтуфьевский займется инвестор, выбранный по результатам аукциона, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Замглавы города отметил, что территория бывшей промышленной зоны отличается хорошей транспортной доступностью, поскольку расположена между улицами Илимской и Стандартной вдоль Алтуфьевского шоссе, поблизости находится станция "Бескудниково" МЦД-1. На площади 76,92 гектара в планах властей возвести квартал с жильем и необходимой социальной инфраструктурой.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Ефимов: в Зеленограде возвели детский сад с бассейном
5 октября, 12:12
"Город одобрил реализацию проекта КРТ в бывшей промзоне "Бескудниково". Общая площадь построенной здесь недвижимости превысит 1,2 миллиона квадратных метров. Участок благоустроят, озеленят, обеспечат современной улично-дорожной сетью, а также установят на нем детские и спортивные площадки. После реализации проекта будет создано около 13,4 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что порядка 161 тысячи "квадратов" возведенных на участке жилых домов отдадут под программу реновации. Предусмотрено проектом и строительство сопутствующей инфраструктуры: суммарная площадь общественно-деловой и иной недвижимости будет равна примерно 492 тысячам "квадратов".
По его словам, проект учитывает строительство двух образовательных комплексов на 2,7 тысячи школьных и дошкольных мест и детсада на 250 ребят, спорткомплекса с катком на 11,5 тысячи квадратных метров, зданий для отделов полиции и управ районов Лианозово и Алтуфьевский. Поблизости появятся два многоуровневых паркинга на 735 машино-мест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках комплексного развития территории нежилой застройки, расположенной в производственной зоне №49 Бескудниково на северо-востоке столицы, будут построены современные жилые комплексы, школы, детские сады, спортивный комплекс с катком и многоуровневые паркинги.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Ефимов: на станции "Народное Ополчение" смонтировали эскалаторы
4 октября, 12:12
 
Москва
 
 
