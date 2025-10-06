Рейтинг@Mail.ru
Как Шурик стал главным голосом для поколения 90-х - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/demyanenko-2046673908.html
Как Шурик стал главным голосом для поколения 90-х
Как Шурик стал главным голосом для поколения 90-х - РИА Новости, 06.10.2025
Как Шурик стал главным голосом для поколения 90-х
Его знают миллионы — неуклюжий студент Шурик из комедий Гайдая стал народным героем на десятилетия. Но мало кто догадывается, что голос Александра Демьяненко... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:35:00+03:00
2025-10-06T19:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65870/15/658701507_0:236:2719:1765_1920x0_80_0_0_c29e611d33a5aa4843b9801ad9ee52ee.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Его знают миллионы — неуклюжий студент Шурик из комедий Гайдая стал народным героем на десятилетия. Но мало кто догадывается, что голос Александра Демьяненко звучал с экранов гораздо чаще, чем его лицо мелькало в кадре. Диснеевские боги и китайские императоры, голливудские гангстеры и профессора — десятки героев 90-х говорили по-русски именно благодаря ему. Рассказываем о второй, почти тайной карьере народного любимца.Свердловский мальчишка с мечтой о сценеВ Свердловске 30 мая 1937 года родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых узнаваемых лиц советского кино. Отец — актер и преподаватель консерватории — с детства окружил сына театром и музыкой. Все свободное время маленький Саша проводил за кулисами, впитывая атмосферу сцены.После школы с углубленным немецким он решился на штурм столицы. Попытка поступить в Школу-студию МХАТ провалилась — подвело волнение. Разочарованный юноша вернулся в Свердловск и даже поступил в юридический институт, но через полгода понял: это не его путь. Уже на следующий год он снова рискнул — и на этот раз удача улыбнулась ему. Демьяненко поступил и в ГИТИС, и в Щукинское училище одновременно. Выбор пал на ГИТИС, где когда-то учился его отец.Драматический актер с большим будущимЕще студентом ГИТИСа Александр дебютировал в кино — сыграл скромного интеллигента в драме "Ветер". Роль сразу задала вектор: перед зрителями предстал тонкий, душевный артист, способный передавать сложные внутренние переживания.Настоящий прорыв случился в 1961-м. Роль лейтенанта Ивлева в военной драме "Мир входящему" покорила критиков — именно работу Демьяненко многие называли главным козырем картины, отмеченной на Венецианском кинофестивале. Дальше — больше: принципиальный журналист в "Порожнем рейсе", странствующий музыкант в сказке "Каин XVIII". К середине 60-х о нем говорили как об одном из самых перспективных драматических актеров страны."Он вам не Шурик — он боксер"В 1964 году все изменилось. Леонид Гайдай искал актера на роль скромного студента для новой комедии. Просмотрел больше сорока кандидатур — и выбрал Демьяненко. Та самая интеллигентная внешность, та самая искренность во взгляде.Правда, для роли темноволосого актера пришлось превратить в блондина. И превращение выдалось болезненным — краска едва не сожгла кожу головы. Но результат того стоил: "Операцию "Ы" посмотрели почти 70 миллионов человек. Фильм стал лидером проката 1965 года.А вот любопытная деталь, о которой мало кто знает. Владимир Высоцкий снимался вместе с Демьяненко в картине "Карьера Димы Горина" — это было в 1960 году, за четыре года до "Операции "Ы". Спустя годы, когда весь Союз уже знал Демьяненко как наивного и простоватого Шурика, Высоцкий вспоминал о той давней совместной работе.Как утверждают "Аргументы и факты", Высоцкий говорил: "Саша Демьяненко — это вам не Шурик, в жизни он боксер. Очень хороший боксер, доложу я вам". Образ героя был настолько далек от настоящего Демьяненко, что даже коллеги удивлялись контрасту.Сто ролей и голоса мировых звездПосле ошеломительного триумфа гайдаевских комедий Демьяненко не исчез с экранов. В его фильмографии — больше ста ролей, сыгранных уже после "Кавказской пленницы". Среди заметных — "Угрюм-река", "Миссия в Кабуле", трагическая роль Шестакова в "Зеленом фургоне".Но параллельно разворачивалась совсем другая история. Еще в 1965-м Александр Сергеевич впервые попробовал себя в озвучке — работал над фильмом "У каждого своя дорога". А уже в следующем году озвучил литовского актера Донатаса Баниониса в картине "Никто не хотел умирать" — и фактически стал его постоянным голосом в советском прокате на долгие годы.Диапазон впечатляет. В 60-х Демьяненко подарил русский голос Тони Кертису в "Больших гонках", Омару Шарифу в "Майерлинге", легендарному Жан-Полю Бельмондо в "Частном детективе". Как отмечают "Аргументы и факты", его голосом говорили герои доброй половины актеров из Прибалтики.Дисней, Голливуд и новая эраС распадом Союза открылось новое пространство для творчества. Демьяненко начал озвучивать диснеевские мультфильмы — и здесь его талант заиграл совершенно неожиданными красками.В 1997 году вышел "Геркулес" — и голосом самого Зевса стал именно Александр Сергеевич. Причем, как замечают специалисты, ему удалось создать образ не грозного громовержца, а теплого, заботливого отца, переживающего за судьбу сына. В "Мулан" он озвучил императора Китая, а в "Тарзане" — одной из последних его работ — подарил голос профессору Портеру, отцу героини Джейн. Даже злому волшебнику Ротбарту в мультфильме "Принцесса-лебедь" по мотивам "Лебединого озера" он сумел придать объем и характер.Голливудские блокбастеры 90-х — это тоже во многом его заслуга. Сэм Ротштейн в исполнении Роберта Де Ниро в "Казино" 1995 года говорил по-русски голосом Демьяненко. Джон Войт в остросюжетном триллере "Враг государства" и драме "Благодетель" — тоже его работа. Стив Бушеми в "Воздушной тюрьме" и "Армагеддоне", отец главного героя в "Звездном десанте", персонаж Харви Преснелла в "Без лица" с Кейджем и Траволтой.Омар Шариф в "Тринадцатом воине" обрел русский голос благодаря Демьяненко. Десятки картин, десятки совершенно разных персонажей — от величественных богов до жестких гангстеров, от мудрых ученых до безжалостных злодеев.Голос, который продолжает житьТелеканал "360°" отмечает, что работа в дубляже долгое время "спасала ситуацию", когда киношных ролей становилось меньше. Но это было не только спасение — это была полноценная вторая карьера, не менее яркая, чем первая.Жизнь талантливого артиста оборвалась 22 августа 1999 года. Александр Сергеевич ушел из жизни в возрасте 62 лет. Но его голос остался — и продолжает звучать.Для тех, кто вырос в девяностые и нулевые, он был не только Шуриком. Он был голосом детства — голосом диснеевских мультфильмов, которые смотрели всей семьей. Голосом крутых голливудских персонажей, от которых невозможно было оторваться. Голосом эпохи, когда мир кино внезапно распахнулся настежь и зарубежные картины хлынули на наши экраны.Александр Сергеевич подарил этим героям жизнь на русском языке. Он вложил в каждого из них частичку своего таланта, своего профессионализма, своей души. И пусть об этой стороне его творчества знают далеко не все — она заслуживает не меньшего уважения и восхищения, чем его незабываемые роли перед камерой.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65870/15/658701507_26:0:2693:2000_1920x0_80_0_0_4c02570fca857c5a27b43a47b56d57be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Как Шурик стал главным голосом для поколения 90-х

© РИА Новости / Пашин | Перейти в медиабанкАртист Александр Демьяненко
Артист Александр Демьяненко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Пашин
Перейти в медиабанк
Артист Александр Демьяненко
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Его знают миллионы — неуклюжий студент Шурик из комедий Гайдая стал народным героем на десятилетия. Но мало кто догадывается, что голос Александра Демьяненко звучал с экранов гораздо чаще, чем его лицо мелькало в кадре. Диснеевские боги и китайские императоры, голливудские гангстеры и профессора — десятки героев 90-х говорили по-русски именно благодаря ему. Рассказываем о второй, почти тайной карьере народного любимца.

Свердловский мальчишка с мечтой о сцене

В Свердловске 30 мая 1937 года родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых узнаваемых лиц советского кино. Отец — актер и преподаватель консерватории — с детства окружил сына театром и музыкой. Все свободное время маленький Саша проводил за кулисами, впитывая атмосферу сцены.
После школы с углубленным немецким он решился на штурм столицы. Попытка поступить в Школу-студию МХАТ провалилась — подвело волнение. Разочарованный юноша вернулся в Свердловск и даже поступил в юридический институт, но через полгода понял: это не его путь.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкА. Демьяненко в фильме "Порожний рейс"
А.Демьяненко в фильме Порожний рейс - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
А. Демьяненко в фильме "Порожний рейс"
Уже на следующий год он снова рискнул — и на этот раз удача улыбнулась ему. Демьяненко поступил и в ГИТИС, и в Щукинское училище одновременно. Выбор пал на ГИТИС, где когда-то учился его отец.

Драматический актер с большим будущим

Еще студентом ГИТИСа Александр дебютировал в кино — сыграл скромного интеллигента в драме "Ветер". Роль сразу задала вектор: перед зрителями предстал тонкий, душевный артист, способный передавать сложные внутренние переживания.
Настоящий прорыв случился в 1961-м. Роль лейтенанта Ивлева в военной драме "Мир входящему" покорила критиков — именно работу Демьяненко многие называли главным козырем картины, отмеченной на Венецианском кинофестивале. Дальше — больше: принципиальный журналист в "Порожнем рейсе", странствующий музыкант в сказке "Каин XVIII". К середине 60-х о нем говорили как об одном из самых перспективных драматических актеров страны.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНа съемках художественного фильма «Порожний рейс»
На съемках художественного фильма «Порожний рейс» - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
На съемках художественного фильма «Порожний рейс»

"Он вам не Шурик — он боксер"

В 1964 году все изменилось. Леонид Гайдай искал актера на роль скромного студента для новой комедии. Просмотрел больше сорока кандидатур — и выбрал Демьяненко. Та самая интеллигентная внешность, та самая искренность во взгляде.
Правда, для роли темноволосого актера пришлось превратить в блондина. И превращение выдалось болезненным — краска едва не сожгла кожу головы. Но результат того стоил: "Операцию "Ы" посмотрели почти 70 миллионов человек. Фильм стал лидером проката 1965 года.
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Операция "Ы"
Кадр из фильма Операция Ы - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Мосфильм (1965)
Кадр из фильма "Операция "Ы"
А вот любопытная деталь, о которой мало кто знает. Владимир Высоцкий снимался вместе с Демьяненко в картине "Карьера Димы Горина" — это было в 1960 году, за четыре года до "Операции "Ы". Спустя годы, когда весь Союз уже знал Демьяненко как наивного и простоватого Шурика, Высоцкий вспоминал о той давней совместной работе.
Как утверждают "Аргументы и факты", Высоцкий говорил: "Саша Демьяненко — это вам не Шурик, в жизни он боксер. Очень хороший боксер, доложу я вам". Образ героя был настолько далек от настоящего Демьяненко, что даже коллеги удивлялись контрасту.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Варлей и Александр Демьяненко
Наталья Варлей и Александр Демьяненко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Наталья Варлей и Александр Демьяненко

Сто ролей и голоса мировых звезд

После ошеломительного триумфа гайдаевских комедий Демьяненко не исчез с экранов. В его фильмографии — больше ста ролей, сыгранных уже после "Кавказской пленницы". Среди заметных — "Угрюм-река", "Миссия в Кабуле", трагическая роль Шестакова в "Зеленом фургоне".
Но параллельно разворачивалась совсем другая история. Еще в 1965-м Александр Сергеевич впервые попробовал себя в озвучке — работал над фильмом "У каждого своя дорога". А уже в следующем году озвучил литовского актера Донатаса Баниониса в картине "Никто не хотел умирать" — и фактически стал его постоянным голосом в советском прокате на долгие годы.
© РИА Новости / Мурашко | Перейти в медиабанкДонатас Банионис в фильме Андрея Тарковского "Солярис".
Донатас Банионис в фильме Андрея Тарковского Солярис. - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Мурашко
Перейти в медиабанк
Донатас Банионис в фильме Андрея Тарковского "Солярис".
Диапазон впечатляет. В 60-х Демьяненко подарил русский голос Тони Кертису в "Больших гонках", Омару Шарифу в "Майерлинге", легендарному Жан-Полю Бельмондо в "Частном детективе". Как отмечают "Аргументы и факты", его голосом говорили герои доброй половины актеров из Прибалтики.

Дисней, Голливуд и новая эра

С распадом Союза открылось новое пространство для творчества. Демьяненко начал озвучивать диснеевские мультфильмы — и здесь его талант заиграл совершенно неожиданными красками.
© AP Photo / CTK,Edo GenserekЕгипетский актер Омар Шариф
Египетский актер Омар Шариф - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / CTK,Edo Genserek
Египетский актер Омар Шариф
В 1997 году вышел "Геркулес" — и голосом самого Зевса стал именно Александр Сергеевич. Причем, как замечают специалисты, ему удалось создать образ не грозного громовержца, а теплого, заботливого отца, переживающего за судьбу сына. В "Мулан" он озвучил императора Китая, а в "Тарзане" — одной из последних его работ — подарил голос профессору Портеру, отцу героини Джейн. Даже злому волшебнику Ротбарту в мультфильме "Принцесса-лебедь" по мотивам "Лебединого озера" он сумел придать объем и характер.
Голливудские блокбастеры 90-х — это тоже во многом его заслуга. Сэм Ротштейн в исполнении Роберта Де Ниро в "Казино" 1995 года говорил по-русски голосом Демьяненко. Джон Войт в остросюжетном триллере "Враг государства" и драме "Благодетель" — тоже его работа. Стив Бушеми в "Воздушной тюрьме" и "Армагеддоне", отец главного героя в "Звездном десанте", персонаж Харви Преснелла в "Без лица" с Кейджем и Траволтой.
© Universal Pictures (1995)Кадр из фильма "Казино"
Кадр из фильма Казино - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Universal Pictures (1995)
Кадр из фильма "Казино"
Омар Шариф в "Тринадцатом воине" обрел русский голос благодаря Демьяненко. Десятки картин, десятки совершенно разных персонажей — от величественных богов до жестких гангстеров, от мудрых ученых до безжалостных злодеев.

Голос, который продолжает жить

Телеканал "360°" отмечает, что работа в дубляже долгое время "спасала ситуацию", когда киношных ролей становилось меньше. Но это было не только спасение — это была полноценная вторая карьера, не менее яркая, чем первая.
Жизнь талантливого артиста оборвалась 22 августа 1999 года. Александр Сергеевич ушел из жизни в возрасте 62 лет. Но его голос остался — и продолжает звучать.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из художественного фильма режиссера Николая Розанцева "Государственный преступник"
Кадр из художественного фильма режиссера Николая Розанцева Государственный преступник - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из художественного фильма режиссера Николая Розанцева "Государственный преступник"
Для тех, кто вырос в девяностые и нулевые, он был не только Шуриком. Он был голосом детства — голосом диснеевских мультфильмов, которые смотрели всей семьей. Голосом крутых голливудских персонажей, от которых невозможно было оторваться. Голосом эпохи, когда мир кино внезапно распахнулся настежь и зарубежные картины хлынули на наши экраны.
Александр Сергеевич подарил этим героям жизнь на русском языке. Он вложил в каждого из них частичку своего таланта, своего профессионализма, своей души. И пусть об этой стороне его творчества знают далеко не все — она заслуживает не меньшего уважения и восхищения, чем его незабываемые роли перед камерой.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала