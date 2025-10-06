https://ria.ru/20251006/demyanenko-2046673908.html

Как Шурик стал главным голосом для поколения 90-х

Как Шурик стал главным голосом для поколения 90-х - РИА Новости, 06.10.2025

Как Шурик стал главным голосом для поколения 90-х

Его знают миллионы — неуклюжий студент Шурик из комедий Гайдая стал народным героем на десятилетия. Но мало кто догадывается, что голос Александра Демьяненко... РИА Новости, 06.10.2025

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Его знают миллионы — неуклюжий студент Шурик из комедий Гайдая стал народным героем на десятилетия. Но мало кто догадывается, что голос Александра Демьяненко звучал с экранов гораздо чаще, чем его лицо мелькало в кадре. Диснеевские боги и китайские императоры, голливудские гангстеры и профессора — десятки героев 90-х говорили по-русски именно благодаря ему. Рассказываем о второй, почти тайной карьере народного любимца.Свердловский мальчишка с мечтой о сценеВ Свердловске 30 мая 1937 года родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых узнаваемых лиц советского кино. Отец — актер и преподаватель консерватории — с детства окружил сына театром и музыкой. Все свободное время маленький Саша проводил за кулисами, впитывая атмосферу сцены.После школы с углубленным немецким он решился на штурм столицы. Попытка поступить в Школу-студию МХАТ провалилась — подвело волнение. Разочарованный юноша вернулся в Свердловск и даже поступил в юридический институт, но через полгода понял: это не его путь. Уже на следующий год он снова рискнул — и на этот раз удача улыбнулась ему. Демьяненко поступил и в ГИТИС, и в Щукинское училище одновременно. Выбор пал на ГИТИС, где когда-то учился его отец.Драматический актер с большим будущимЕще студентом ГИТИСа Александр дебютировал в кино — сыграл скромного интеллигента в драме "Ветер". Роль сразу задала вектор: перед зрителями предстал тонкий, душевный артист, способный передавать сложные внутренние переживания.Настоящий прорыв случился в 1961-м. Роль лейтенанта Ивлева в военной драме "Мир входящему" покорила критиков — именно работу Демьяненко многие называли главным козырем картины, отмеченной на Венецианском кинофестивале. Дальше — больше: принципиальный журналист в "Порожнем рейсе", странствующий музыкант в сказке "Каин XVIII". К середине 60-х о нем говорили как об одном из самых перспективных драматических актеров страны."Он вам не Шурик — он боксер"В 1964 году все изменилось. Леонид Гайдай искал актера на роль скромного студента для новой комедии. Просмотрел больше сорока кандидатур — и выбрал Демьяненко. Та самая интеллигентная внешность, та самая искренность во взгляде.Правда, для роли темноволосого актера пришлось превратить в блондина. И превращение выдалось болезненным — краска едва не сожгла кожу головы. Но результат того стоил: "Операцию "Ы" посмотрели почти 70 миллионов человек. Фильм стал лидером проката 1965 года.А вот любопытная деталь, о которой мало кто знает. Владимир Высоцкий снимался вместе с Демьяненко в картине "Карьера Димы Горина" — это было в 1960 году, за четыре года до "Операции "Ы". Спустя годы, когда весь Союз уже знал Демьяненко как наивного и простоватого Шурика, Высоцкий вспоминал о той давней совместной работе.Как утверждают "Аргументы и факты", Высоцкий говорил: "Саша Демьяненко — это вам не Шурик, в жизни он боксер. Очень хороший боксер, доложу я вам". Образ героя был настолько далек от настоящего Демьяненко, что даже коллеги удивлялись контрасту.Сто ролей и голоса мировых звездПосле ошеломительного триумфа гайдаевских комедий Демьяненко не исчез с экранов. В его фильмографии — больше ста ролей, сыгранных уже после "Кавказской пленницы". Среди заметных — "Угрюм-река", "Миссия в Кабуле", трагическая роль Шестакова в "Зеленом фургоне".Но параллельно разворачивалась совсем другая история. Еще в 1965-м Александр Сергеевич впервые попробовал себя в озвучке — работал над фильмом "У каждого своя дорога". А уже в следующем году озвучил литовского актера Донатаса Баниониса в картине "Никто не хотел умирать" — и фактически стал его постоянным голосом в советском прокате на долгие годы.Диапазон впечатляет. В 60-х Демьяненко подарил русский голос Тони Кертису в "Больших гонках", Омару Шарифу в "Майерлинге", легендарному Жан-Полю Бельмондо в "Частном детективе". Как отмечают "Аргументы и факты", его голосом говорили герои доброй половины актеров из Прибалтики.Дисней, Голливуд и новая эраС распадом Союза открылось новое пространство для творчества. Демьяненко начал озвучивать диснеевские мультфильмы — и здесь его талант заиграл совершенно неожиданными красками.В 1997 году вышел "Геркулес" — и голосом самого Зевса стал именно Александр Сергеевич. Причем, как замечают специалисты, ему удалось создать образ не грозного громовержца, а теплого, заботливого отца, переживающего за судьбу сына. В "Мулан" он озвучил императора Китая, а в "Тарзане" — одной из последних его работ — подарил голос профессору Портеру, отцу героини Джейн. Даже злому волшебнику Ротбарту в мультфильме "Принцесса-лебедь" по мотивам "Лебединого озера" он сумел придать объем и характер.Голливудские блокбастеры 90-х — это тоже во многом его заслуга. Сэм Ротштейн в исполнении Роберта Де Ниро в "Казино" 1995 года говорил по-русски голосом Демьяненко. Джон Войт в остросюжетном триллере "Враг государства" и драме "Благодетель" — тоже его работа. Стив Бушеми в "Воздушной тюрьме" и "Армагеддоне", отец главного героя в "Звездном десанте", персонаж Харви Преснелла в "Без лица" с Кейджем и Траволтой.Омар Шариф в "Тринадцатом воине" обрел русский голос благодаря Демьяненко. Десятки картин, десятки совершенно разных персонажей — от величественных богов до жестких гангстеров, от мудрых ученых до безжалостных злодеев.Голос, который продолжает житьТелеканал "360°" отмечает, что работа в дубляже долгое время "спасала ситуацию", когда киношных ролей становилось меньше. Но это было не только спасение — это была полноценная вторая карьера, не менее яркая, чем первая.Жизнь талантливого артиста оборвалась 22 августа 1999 года. Александр Сергеевич ушел из жизни в возрасте 62 лет. Но его голос остался — и продолжает звучать.Для тех, кто вырос в девяностые и нулевые, он был не только Шуриком. Он был голосом детства — голосом диснеевских мультфильмов, которые смотрели всей семьей. Голосом крутых голливудских персонажей, от которых невозможно было оторваться. Голосом эпохи, когда мир кино внезапно распахнулся настежь и зарубежные картины хлынули на наши экраны.Александр Сергеевич подарил этим героям жизнь на русском языке. Он вложил в каждого из них частичку своего таланта, своего профессионализма, своей души. И пусть об этой стороне его творчества знают далеко не все — она заслуживает не меньшего уважения и восхищения, чем его незабываемые роли перед камерой.

