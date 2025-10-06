Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о пяти ловушках при дарении квартиры - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 06.10.2025 (обновлено: 06:00 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/darenie-2046553633.html
Юрист предупредил о пяти ловушках при дарении квартиры
Юрист предупредил о пяти ловушках при дарении квартиры - РИА Новости, 06.10.2025
Юрист предупредил о пяти ловушках при дарении квартиры
Многие люди стремятся передать квартиру близким еще при жизни путем дарения. Но у этого способа, несмотря на кажущуюся простоту, есть свои подводные камни,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T02:17:00+03:00
2025-10-06T06:00:00+03:00
общество
ляпунов терехин и партнеры
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/37/1527003700_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_c9a25475cd195567b7574953ae81ffc4.jpg
https://ria.ru/20250921/nedvizhimost-2043276510.html
https://ria.ru/20250911/zhile-2041079184.html
https://ria.ru/20250905/zhile-2039800641.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/37/1527003700_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_34458a23b1c8d1c37e1425a15bdc095f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ляпунов терехин и партнеры, жилье
Общество, Ляпунов Терехин и партнеры, Жилье
Юрист предупредил о пяти ловушках при дарении квартиры

Юрист Ляпунов: при дарении квартиры нельзя вернуть ее впоследствии обратно

© Depositphotos.com / photographee.euСоставление дарственной на квартиру
Составление дарственной на квартиру - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Depositphotos.com / photographee.eu
Составление дарственной на квартиру. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Многие люди стремятся передать квартиру близким еще при жизни путем дарения. Но у этого способа, несмотря на кажущуюся простоту, есть свои подводные камни, рассказал агентству “Прайм” старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Роман Ляпунов.
К основным рискам он относит:
Женщина с ребенком держат макет дома - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Нотариус разъяснил, какую недвижимость нельзя дарить даже близким
21 сентября, 02:17
  • Невозможность передумать и вернуть все обратно;
  • Закон допускает такое лишь в исключительных случаях;
  • Потеря возможности распоряжаться жильем: ни продать, ни завещать его уже не получится;
  • Оспаривание сделки: это могут сделать родственники дарителя, что осложнит жизнь одаряемому;
  • Согласие супруга дарителя: без него сделку могут признать недействительной;
  • Вероятность оказаться на улице и без поддержки, если отношения испортятся, а в договоре не прописано право пожизненного проживания дарителя.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Россиян предупредили о подводных камнях покупки жилья вскладчину
11 сентября, 03:15
“Дарственная не "очищает" квартиру от долгов. Если жилье находится в ипотеке или под арестом, новый собственник получает его с обременениями. Иногда вместе с квартирой переходят и коммунальные долги, которые потом приходится оспаривать”, — добавил Ляпунов.
Если в течение трех лет после дарения дарителя признают банкротом, сделку могут оспорить как подозрительную и вернуть квартиру кредиторам. Это уже риски потенциального покупателя некогда подаренной квартиры.
Поэтому необходимо тщательно взвесить все обстоятельства, правильно оформить документы и проверять историю жилья перед покупкой, заключил юрист.
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья
5 сентября, 03:18
 
ОбществоЛяпунов Терехин и партнерыЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала