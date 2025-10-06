Юрист предупредил о пяти ловушках при дарении квартиры

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Многие люди стремятся передать квартиру близким еще при жизни путем дарения. Но у этого способа, несмотря на кажущуюся простоту, есть свои подводные камни, рассказал агентству “Прайм” старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Роман Ляпунов.
К основным рискам он относит:
- Невозможность передумать и вернуть все обратно;
- Закон допускает такое лишь в исключительных случаях;
- Потеря возможности распоряжаться жильем: ни продать, ни завещать его уже не получится;
- Оспаривание сделки: это могут сделать родственники дарителя, что осложнит жизнь одаряемому;
- Согласие супруга дарителя: без него сделку могут признать недействительной;
- Вероятность оказаться на улице и без поддержки, если отношения испортятся, а в договоре не прописано право пожизненного проживания дарителя.
“Дарственная не "очищает" квартиру от долгов. Если жилье находится в ипотеке или под арестом, новый собственник получает его с обременениями. Иногда вместе с квартирой переходят и коммунальные долги, которые потом приходится оспаривать”, — добавил Ляпунов.
Если в течение трех лет после дарения дарителя признают банкротом, сделку могут оспорить как подозрительную и вернуть квартиру кредиторам. Это уже риски потенциального покупателя некогда подаренной квартиры.
Поэтому необходимо тщательно взвесить все обстоятельства, правильно оформить документы и проверять историю жилья перед покупкой, заключил юрист.
