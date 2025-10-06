Два этапа реконструкции очистных сооружений завершены в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 6 окт – РИА Новости. Два этапа реконструкции очистных сооружений - сооружений механической очистки и обработки осадка - завершены в Челябинске, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Завершили важный этап реконструкции очистных сооружений Челябинска — объекта, который обеспечивает водоотведение города-миллионника. Прежняя станция с технологиями 1950-60-х годов требовала нового подхода, и мы реализовали масштабную модернизацию ключевых технологических цепочек", - написал Текслер в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что это значительно улучшит экологию в районе очистных сооружений, в том числе уйдут запахи, которые десятилетиями здесь были.

"На объекте применили отечественное оборудование. Использовали новые конструкторские и проектные решения, что позволяет рассматривать этот объект как передовой для всей страны. Дальше продолжим модернизацию с акцентом на систему биологической очистки", - добавил он.

По его мнению, новая инфраструктура улучшит экологию и создаст основу для развития жилищного строительства и городской среды.

"Завершение этого этапа — важная часть комплексной модернизации системы ЖКХ Челябинска, которая позволит обеспечить комфортные условия жизни для горожан на долгие годы вперед. Но работа на этом не останавливается", - пояснил Текслер.

Приобретенный опыт, как отмечает губернатор, будет применяться в Магнитогорске, где в 2026 году стартует реконструкция левобережных очистных сооружений.

По данным пресс-службы правительства региона, в рамках первого этапа реконструкции (сооружение механической очистки) смонтирована приемная камера, переключены коллекторы, построены цех механической очистки и песколовок, установлено современное оборудование. Построен новый цех, который обеспечивает первичную очистку до 400 тысяч кубометров сточных вод ежедневно, работая в круглосуточном режиме. Сооружение полностью укомплектовано оборудованием российского производства.

В рамках четвертого этапа (сооружение обработки осадка) возведен цех механического обезвоживания, установлены насосы, сгустители и декантеры, отмечает пресс-служба.

В цехе стоят современные системы механической очистки: сначала стоки проходят через грубые и тонкие решетки, которые задерживают крупный и мелкий мусор, затем вода поступает в песколовки, где удаляются песок, жиры и нефтепродукты. Собранный песок промывают, прессуют и отправляют на утилизацию, поясняется в сообщении.

По словам генерального директора АО "Май Проект" Глеба Беленького, цех механической очистки представляет собой ключевой элемент очистных сооружений, и он полностью оснащен отечественным оборудованием, адаптированным под специфику сточных систем городов миллионников.

"Сооружение уже выполняет свои функции в круглосуточном режиме и демонстрирует высокую эффективность. Более того, технология полной автоматизации работы комплексов нового цеха исключает необходимость постоянного присутствия специалистов", - цитирует пресс-служба слова Беленького.

Так, благодаря реализации двух этапов реконструкции улучшено качество очистки сточных вод для города-миллионника и воздуха в районе очистных сооружений за счет вывоза высушенного осадка на полигон (ранее осадки складировались на иловых картах площадью более 35 га), снижены износ оборудования и затраты на плановые ремонты, поясняет пресс-служба.

Как отметил генеральный директор МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Владимир Лобанов, ожидается снижение выбросов в воздушный бассейн веществ, которые дают неприятный запах как на территории очистных сооружений, так и на смежной территории.