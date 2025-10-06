Рейтинг@Mail.ru
Два этапа реконструкции очистных сооружений завершены в Челябинске
Челябинская область
 
13:33 06.10.2025
Два этапа реконструкции очистных сооружений завершены в Челябинске
Два этапа реконструкции очистных сооружений завершены в Челябинске - РИА Новости, 06.10.2025
Два этапа реконструкции очистных сооружений завершены в Челябинске
Два этапа реконструкции очистных сооружений - сооружений механической очистки и обработки осадка - завершены в Челябинске, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 06.10.2025
челябинская область
челябинск
магнитогорск
алексей текслер
челябинск
магнитогорск
Челябинская область, Челябинск, Магнитогорск, Алексей Текслер
Два этапа реконструкции очистных сооружений завершены в Челябинске

Текслер: два этапа реконструкции очистных сооружений завершены в Челябинске

Челябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 окт – РИА Новости. Два этапа реконструкции очистных сооружений - сооружений механической очистки и обработки осадка - завершены в Челябинске, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"Завершили важный этап реконструкции очистных сооружений Челябинска — объекта, который обеспечивает водоотведение города-миллионника. Прежняя станция с технологиями 1950-60-х годов требовала нового подхода, и мы реализовали масштабную модернизацию ключевых технологических цепочек", - написал Текслер в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что это значительно улучшит экологию в районе очистных сооружений, в том числе уйдут запахи, которые десятилетиями здесь были.
"На объекте применили отечественное оборудование. Использовали новые конструкторские и проектные решения, что позволяет рассматривать этот объект как передовой для всей страны. Дальше продолжим модернизацию с акцентом на систему биологической очистки", - добавил он.
По его мнению, новая инфраструктура улучшит экологию и создаст основу для развития жилищного строительства и городской среды.
"Завершение этого этапа — важная часть комплексной модернизации системы ЖКХ Челябинска, которая позволит обеспечить комфортные условия жизни для горожан на долгие годы вперед. Но работа на этом не останавливается", - пояснил Текслер.
Приобретенный опыт, как отмечает губернатор, будет применяться в Магнитогорске, где в 2026 году стартует реконструкция левобережных очистных сооружений.
По данным пресс-службы правительства региона, в рамках первого этапа реконструкции (сооружение механической очистки) смонтирована приемная камера, переключены коллекторы, построены цех механической очистки и песколовок, установлено современное оборудование. Построен новый цех, который обеспечивает первичную очистку до 400 тысяч кубометров сточных вод ежедневно, работая в круглосуточном режиме. Сооружение полностью укомплектовано оборудованием российского производства.
В рамках четвертого этапа (сооружение обработки осадка) возведен цех механического обезвоживания, установлены насосы, сгустители и декантеры, отмечает пресс-служба.
В цехе стоят современные системы механической очистки: сначала стоки проходят через грубые и тонкие решетки, которые задерживают крупный и мелкий мусор, затем вода поступает в песколовки, где удаляются песок, жиры и нефтепродукты. Собранный песок промывают, прессуют и отправляют на утилизацию, поясняется в сообщении.
По словам генерального директора АО "Май Проект" Глеба Беленького, цех механической очистки представляет собой ключевой элемент очистных сооружений, и он полностью оснащен отечественным оборудованием, адаптированным под специфику сточных систем городов миллионников.
"Сооружение уже выполняет свои функции в круглосуточном режиме и демонстрирует высокую эффективность. Более того, технология полной автоматизации работы комплексов нового цеха исключает необходимость постоянного присутствия специалистов", - цитирует пресс-служба слова Беленького.
Так, благодаря реализации двух этапов реконструкции улучшено качество очистки сточных вод для города-миллионника и воздуха в районе очистных сооружений за счет вывоза высушенного осадка на полигон (ранее осадки складировались на иловых картах площадью более 35 га), снижены износ оборудования и затраты на плановые ремонты, поясняет пресс-служба.
Как отметил генеральный директор МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Владимир Лобанов, ожидается снижение выбросов в воздушный бассейн веществ, которые дают неприятный запах как на территории очистных сооружений, так и на смежной территории.
"Снижение выбросов произойдет за счет совершенствования технологии… Осадок будет сразу же вывозиться на полигон, а не складироваться на иловых полях", - сказал он журналистам.
Челябинская областьЧелябинскМагнитогорскАлексей Текслер
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
