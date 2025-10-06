https://ria.ru/20251006/britanija-2046620277.html
СВР: новая антироссийская провокация Лондона должна дискредитировать и КНР
СВР: новая антироссийская провокация Лондона должна дискредитировать и КНР - РИА Новости, 06.10.2025
СВР: новая антироссийская провокация Лондона должна дискредитировать и КНР
По замыслу британских спецслужб, якобы российских диверсантов планируется снабдить китайским подводным снаряжением для дополнительной дискредитации Китая,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:14:00+03:00
2025-10-06T13:14:00+03:00
2025-10-06T13:14:00+03:00
в мире
китай
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20251006/svr-2046619442.html
китай
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Китай, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
СВР: новая антироссийская провокация Лондона должна дискредитировать и КНР
СВР: Британия планирует снабдить диверсантов ВСУ китайским снаряжением