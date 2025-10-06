Рейтинг@Mail.ru
13:14 06.10.2025
СВР: новая антироссийская провокация Лондона должна дискредитировать и КНР
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По замыслу британских спецслужб, якобы российских диверсантов планируется снабдить китайским подводным снаряжением для дополнительной дискредитации Китая, сообщила Службе внешней разведки России.
"Боевиков ВСУ планируется снабдить подводным снаряжением китайского производства. Изъятое в ходе "расследования" оборудование предполагается выставить в качестве "железного доказательства" поддержки Китаем так называемой вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.
Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что по замыслу британских спецслужб, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией
