СВР: новая антироссийская провокация Лондона должна дискредитировать и КНР

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что по замыслу британских спецслужб, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов.