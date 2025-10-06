Названы регионы-лидеры по материальному благополучию

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения, замыкают список Ингушетия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Как считали рейтинг

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по материальному благополучию населения. Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам 2024 года.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2024 года.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах отличается очень значительно, что определяется целым рядом факторов, в числе которых уровень экономического развития, природно-климатические факторы, отраслевая специализация и других.

При этом эксперты отмечают, что в 2024 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено продолжившимся ростом доходов населения. В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2024 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 18%. При этом в ряде регионов цены на жилье продолжают расти, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку рейтинга.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. Исключением является только доступность жилья в Санкт-Петербурге, Московской области и Москве, которая из-за высоких цен на недвижимость в столицах находится на относительно невысоком уровне.

Крым, Алтай, Аутсайдеры рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают: Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан Калмыкия , Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия

Позитивная динамика

Если сопоставить результаты 2024 года с предыдущим, то можно отметить, что почти во всех регионах наблюдалась позитивная динамика. Итоговый рейтинговый балл вырос в 83 субъектах России, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при составлении рейтинга, а снизился только на Чукотке и Москве, что связано с заметным снижением уровня доступности приобретения жилья в ипотеку.

Среднее значение рейтингового балла увеличилось на 10,7 пункта. При этом у многих регионов с позитивной динамикой темпы улучшения были довольно существенными. Более чем на 10 пунктов рейтинговый балл вырос у 60 регионов, из которых у пяти рост превысил 15 пунктов.

У лидера рейтинга – Ямало-Ненецкого автономного округа рейтинговый балл не изменился и остался на максимально возможном уровне – 100 баллов.

Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Карачаево-Черкесии, Амурской, Тульской, Свердловской областей Удмуртии . Улучшение оценки данных регионов стало следствием роста доходов населения и увеличения объема вкладов в банках. Кроме того, в этих регионах снизилась доля малообеспеченного населения и увеличилась доля населения с высокими доходами.