Названы регионы-лидеры по материальному благополучию - РИА Новости, 06.10.2025
00:05 06.10.2025 (обновлено: 01:31 06.10.2025)
Названы регионы-лидеры по материальному благополучию
Названы регионы-лидеры по материальному благополучию
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения, замыкают список Ингушетия и
2025-10-06T00:05:00+03:00
2025-10-06T01:31:00+03:00
Названы регионы-лидеры по материальному благополучию

ЯНАО и ХМАО стали лидерами рейтинга регионов по материальному благополучию

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения, замыкают список Ингушетия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Как считали рейтинг

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по материальному благополучию населения. Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам 2024 года.
Рейтинг российских регионов по материальному благополучию населения
Рейтинг российских регионов по материальному благополучию населения
При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2024 года.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах отличается очень значительно, что определяется целым рядом факторов, в числе которых уровень экономического развития, природно-климатические факторы, отраслевая специализация и других.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
29 сентября, 00:03
При этом эксперты отмечают, что в 2024 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено продолжившимся ростом доходов населения. В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2024 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 18%. При этом в ряде регионов цены на жилье продолжают расти, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку рейтинга.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалин, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы крайнего севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен и в большинстве из них обеспечивает высокий уровень доступности жилья, отмечают эксперты.
Инструменты и деньги. - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Назван регион-лидер по развитию ипотеки
21 июля, 00:06
Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. Исключением является только доступность жилья в Санкт-Петербурге, Московской области и Москве, которая из-за высоких цен на недвижимость в столицах находится на относительно невысоком уровне.
Аутсайдеры рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают: Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия.

Позитивная динамика

Если сопоставить результаты 2024 года с предыдущим, то можно отметить, что почти во всех регионах наблюдалась позитивная динамика. Итоговый рейтинговый балл вырос в 83 субъектах России, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при составлении рейтинга, а снизился только на Чукотке и Москве, что связано с заметным снижением уровня доступности приобретения жилья в ипотеку.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Названы регионы-лидеры по наименьшему количеству ДТП
11 августа, 00:13
Среднее значение рейтингового балла увеличилось на 10,7 пункта. При этом у многих регионов с позитивной динамикой темпы улучшения были довольно существенными. Более чем на 10 пунктов рейтинговый балл вырос у 60 регионов, из которых у пяти рост превысил 15 пунктов.
У лидера рейтинга – Ямало-Ненецкого автономного округа рейтинговый балл не изменился и остался на максимально возможном уровне – 100 баллов.
Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Карачаево-Черкесии, Амурской, Тульской, Свердловской областей и Удмуртии. Улучшение оценки данных регионов стало следствием роста доходов населения и увеличения объема вкладов в банках. Кроме того, в этих регионах снизилась доля малообеспеченного населения и увеличилась доля населения с высокими доходами.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Открытие Северного дублера Кутузовского проспекта - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Названы регионы-лидеры по качеству автодорог
4 августа, 00:13
 
