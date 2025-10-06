Бизнес получил более 15 млрд рублей льготных микрозаймов через МСП.РФ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Почти 6 тысяч предпринимателей по итогам первых трех кварталов 2025 года получили льготное микрофинансирование на общую сумму свыше 15,3 миллиарда рублей через цифровую платформу МСП.РФ, сообщает Корпорация МСП.

Объем выдач достиг пика в сентябре - 250 миллионов рублей в день, что является абсолютным максимумом за все время работы сервиса.

"Цифровая платформа МСП.РФ стала эффективным бэк-офисом для оказания поддержки малому и среднему бизнесу по единым стандартам всеми 89 субъектами страны. За счет цифровизации процесс стал более понятным и прозрачным для бизнеса, а стандартизация позволила снизить нагрузку на регионы. В частности, для получения льготных микрозаймов определен единый сокращенный пакет документов и срок рассмотрения заявки, а потенциальный заемщик автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля предпринимателя на платформе. В результате сегодня уже более 40% всех микрозаймов государственных микрофинансовых организаций предоставляется через МСП.РФ. Средневзвешенная процентная ставка по таким микрозаймам составила 8,7%, что в 2-3 раза ниже ставок по банковским кредитам", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Он отметил, что наряду с микрофинансированием бизнесу в режиме одного окна доступны возможности региональных гарантийных организаций, которые также интегрированы в единую цифровую среду. Теперь при недостатке обеспечения по кредиту бизнес может дистанционно привлечь поручительство РГО через личный кабинет на платформе МСП.РФ.

Средний размер микрозайма, полученный через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на МСП.РФ, в 2025 году составил 2,6 миллиона рублей при среднем сроке кредитования 2,5 года. Предприниматели направляют полученное финансирование на различные цели - от пополнения оборотных средств до модернизации и расширения производства.

Наибольший объем выданных микрозаймов пришелся на Краснодарский край (1,9 миллиарда рублей), Удмуртскую Республику (1 миллиард рублей), Ростовскую область (934,8 миллиона рублей), Республику Крым (869,4 миллиона рублей) и Иркутскую область (755,2 миллиона рублей). Наиболее активными в использовании микрофинансирования стали предприниматели из сфер услуг (25%), торговли (23%) и промышленного производства (18%).