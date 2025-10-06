https://ria.ru/20251006/bespilotniki-2046556119.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 06.10.2025
липецкая область
На территории Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА