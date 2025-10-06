Рейтинг@Mail.ru
Власти оценили ущерб энергосистеме Белгорода после ударов ВСУ - РИА Новости, 06.10.2025
10:39 06.10.2025 (обновлено: 12:05 06.10.2025)
Власти оценили ущерб энергосистеме Белгорода после ударов ВСУ
Власти оценили ущерб энергосистеме Белгорода после ударов ВСУ
Замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк заявил, что из‑за повреждений энергосистемы после ударов ВСУ на её восстановление потребуется как минимум... РИА Новости, 06.10.2025
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
белгород
белгородская область
белгородский район
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
Власти оценили ущерб энергосистеме Белгорода после ударов ВСУ

Довгалюк: на ремонт энергосистемы Белгорода потребуется не менее суток

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк заявил, что из‑за повреждений энергосистемы после ударов ВСУ на её восстановление потребуется как минимум сутки.
В воскресенье губернатор Вячеслав Гладков рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района. По последним данным главы области, на утро понедельника частичное нарушение электроснабжения всё ещё наблюдается у 5400 жителей, проживающих в 23 населенных пунктах региона.
"К сожалению, повреждения энергосистемы оказались значительными, поэтому нам требуется еще как минимум сутки для восстановления энергосистемы, приведения ее в нормальное состояние, для того чтобы гарантированно обеспечить ресурсом все население области", - сказал Довгалюк во время оперативного совещания правительства.
Замгубернатора уточнил, что в течение ближайших суток под наибольшим риском отключений находятся город Белгород, Белгородский, Яковлевский, Грайворонский, Краснояружский, Борисовский и Ракитянский муниципалитеты. Кроме того, по его словам, в этот период возможны веерные отключения электроэнергии практически по всей территории области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
