Власти оценили ущерб энергосистеме Белгорода после ударов ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк заявил, что из‑за повреждений энергосистемы после ударов ВСУ на её восстановление потребуется как минимум сутки.

В воскресенье губернатор Вячеслав Гладков рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода Белгородского района . По последним данным главы области, на утро понедельника частичное нарушение электроснабжения всё ещё наблюдается у 5400 жителей, проживающих в 23 населенных пунктах региона.

"К сожалению, повреждения энергосистемы оказались значительными, поэтому нам требуется еще как минимум сутки для восстановления энергосистемы, приведения ее в нормальное состояние, для того чтобы гарантированно обеспечить ресурсом все население области", - сказал Довгалюк во время оперативного совещания правительства.