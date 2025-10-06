https://ria.ru/20251006/belgorod-2046589033.html
Власти оценили ущерб энергосистеме Белгорода после ударов ВСУ
Власти оценили ущерб энергосистеме Белгорода после ударов ВСУ - РИА Новости, 06.10.2025
Власти оценили ущерб энергосистеме Белгорода после ударов ВСУ
Замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк заявил, что из‑за повреждений энергосистемы после ударов ВСУ на её восстановление потребуется как минимум... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:39:00+03:00
2025-10-06T10:39:00+03:00
2025-10-06T12:05:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_472c0cd5bedcf0c74d45e2e524e8e537.jpg
https://ria.ru/20251006/belgorod-2046551191.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_102:0:989:665_1920x0_80_0_0_bf0b8c80c85f05a62a81e00f2f3b44fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
Власти оценили ущерб энергосистеме Белгорода после ударов ВСУ
Довгалюк: на ремонт энергосистемы Белгорода потребуется не менее суток
БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк заявил, что из‑за повреждений энергосистемы после ударов ВСУ на её восстановление потребуется как минимум сутки.
В воскресенье губернатор Вячеслав Гладков
рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода
и Белгородского района
. По последним данным главы области, на утро понедельника частичное нарушение электроснабжения всё ещё наблюдается у 5400 жителей, проживающих в 23 населенных пунктах региона.
"К сожалению, повреждения энергосистемы оказались значительными, поэтому нам требуется еще как минимум сутки для восстановления энергосистемы, приведения ее в нормальное состояние, для того чтобы гарантированно обеспечить ресурсом все население области", - сказал Довгалюк во время оперативного совещания правительства.
Замгубернатора уточнил, что в течение ближайших суток под наибольшим риском отключений находятся город Белгород, Белгородский, Яковлевский, Грайворонский, Краснояружский, Борисовский и Ракитянский муниципалитеты. Кроме того, по его словам, в этот период возможны веерные отключения электроэнергии практически по всей территории области.