В Люксембурге открылась выставка Бахрушинского музея о Майе Плисецкой

В Люксембурге открылась выставка Бахрушинского музея о Майе Плисецкой

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил выставку "Майя Плисецкая. Арена жизни" в Российском центре науки и культуры в Люксембурге в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Майя Плисецкая - выдающаяся балерина, чье новаторство и талант навсегда изменили историю мирового балета. Бахрушинский театральный музей обладает крупнейшей коллекцией, связанной с ее именем и именем Родиона Щедрина. Наша задача - не только сохранять, но и популяризировать это наследие, представляя его на ведущих культурных площадках мира - от Москвы до Люксембурга и Парижа. Впереди - масштабная программа, приуроченная к 100-летию балерины: Мы уже представили проект в Казани, в ближайшее время экспозиции откроются в Рязани, Туле, Брюсселе и Пекине", - приводятся слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.В рамках экспозиции представлены материалы из фондов Бахрушинского театрального музея: эскизы костюмов, театральные плакаты и программы, гастрольные афиши, а также копии редких фотографий. Среди авторов снимков - мастера фотографии Ричард Аведон, Беттина Реймс и Михаил Логвинов. На фотографиях запечатлены последний выход Плисецкой на сцену в роли Кармен, исполнение "Умирающего лебедя" под аккомпанемент Мстислава Ростроповича, вечер "Ave Майя" в Новой Опере.По словам руководителя представительства Россотрудничества в Люксембурге Марины Бочаровой, жители страны активно интересуются балетом, поэтому мимо юбилея великой балерины было невозможно пройти."Для местной аудитории Плисецкая по-прежнему остается легендой русского и мирового балета. Она работала с лучшими хореографами, вдохновляла знаменитых кутюрье и гениальных художников, поэтов и зрителей. В экспозиции Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина "Майя Плисецкая. Арена жизни" нашли отражение самые разные грани ее таланта", - добавила она.Кроме того, отдельная часть экспозиции посвящена жизни Плисецкой вне сцены, здесь представлены портреты с супругом, композитором Родионом Щедриным, закулисные снимки с двоюродным братом, художником Борисом Мессерером, а также кадры дружеских встреч с кубинским хореографом Альберто Алонсо и французским танцовщиком Патриком Дюпоном.Также гости выставки смогут увидеть материалы, посвященные спектаклям "Кармен-сюита", "Дон Кихот", "Гибель розы", "Лебединое озеро" и "Болеро", редкие кадры репетиций с Елизаветой Гердт, Галиной Улановой и Морисом Бежаром.Как уточняется, на торжественном открытии выступят российские музыканты - народный артист РФ Даниил Крамер и Дарья Чернакова.Выставка "Майя Плисецкая. Арена жизни" будет доступна для посетителей по 30 ноября.

