В Люксембурге открылась выставка Бахрушинского музея о Майе Плисецкой
В Люксембурге открылась выставка Бахрушинского музея о Майе Плисецкой - РИА Новости, 06.10.2025
В Люксембурге открылась выставка Бахрушинского музея о Майе Плисецкой
Бахрушинский театральный музей представил выставку "Майя Плисецкая. Арена жизни" в Российском центре науки и культуры в Люксембурге в воскресенье, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:06:00+03:00
2025-10-06T16:06:00+03:00
2025-10-06T16:06:00+03:00
музейные маршруты россии
люксембург (округ)
париж
майя плисецкая
родион щедрин
кристина трубинова
новая опера
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046661998_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_db8398eaca4285763f6dd08b25631269.jpg
люксембург (округ)
париж
люксембург (округ), париж, майя плисецкая, родион щедрин, кристина трубинова, новая опера, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), выставки, искусство, театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Люксембург (округ), Париж, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Кристина Трубинова, Новая опера, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Выставки, Искусство, Театральный музей имени Бахрушина
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил выставку "Майя Плисецкая. Арена жизни" в Российском центре науки и культуры в Люксембурге в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Майя Плисецкая - выдающаяся балерина, чье новаторство и талант навсегда изменили историю мирового балета. Бахрушинский театральный музей обладает крупнейшей коллекцией, связанной с ее именем и именем Родиона Щедрина. Наша задача - не только сохранять, но и популяризировать это наследие, представляя его на ведущих культурных площадках мира - от Москвы до Люксембурга и Парижа. Впереди - масштабная программа, приуроченная к 100-летию балерины: Мы уже представили проект в Казани, в ближайшее время экспозиции откроются в Рязани, Туле, Брюсселе и Пекине", - приводятся слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.
В рамках экспозиции представлены материалы из фондов Бахрушинского театрального музея: эскизы костюмов, театральные плакаты и программы, гастрольные афиши, а также копии редких фотографий. Среди авторов снимков - мастера фотографии Ричард Аведон, Беттина Реймс и Михаил Логвинов. На фотографиях запечатлены последний выход Плисецкой на сцену в роли Кармен, исполнение "Умирающего лебедя" под аккомпанемент Мстислава Ростроповича, вечер "Ave Майя" в Новой Опере.
По словам руководителя представительства Россотрудничества в Люксембурге Марины Бочаровой, жители страны активно интересуются балетом, поэтому мимо юбилея великой балерины было невозможно пройти.
"Для местной аудитории Плисецкая по-прежнему остается легендой русского и мирового балета. Она работала с лучшими хореографами, вдохновляла знаменитых кутюрье и гениальных художников, поэтов и зрителей. В экспозиции Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина "Майя Плисецкая. Арена жизни" нашли отражение самые разные грани ее таланта", - добавила она.
Кроме того, отдельная часть экспозиции посвящена жизни Плисецкой вне сцены, здесь представлены портреты с супругом, композитором Родионом Щедриным, закулисные снимки с двоюродным братом, художником Борисом Мессерером, а также кадры дружеских встреч с кубинским хореографом Альберто Алонсо и французским танцовщиком Патриком Дюпоном.
Также гости выставки смогут увидеть материалы, посвященные спектаклям "Кармен-сюита", "Дон Кихот", "Гибель розы", "Лебединое озеро" и "Болеро", редкие кадры репетиций с Елизаветой Гердт, Галиной Улановой и Морисом Бежаром.
Как уточняется, на торжественном открытии выступят российские музыканты - народный артист РФ Даниил Крамер и Дарья Чернакова.
Выставка "Майя Плисецкая. Арена жизни" будет доступна для посетителей по 30 ноября.