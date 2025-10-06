Более 20 домов повреждены из-за атак ВСУ по Белгороду за сутки

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры, 10 многоквартирных домов, 16 частных домовладение и 42 автомобиля повреждены в Белгороде за прошедшие сутки в результате ракетного обстрела и атак дронов ВСУ, пострадал ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.