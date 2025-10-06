https://ria.ru/20251006/ataka-2046575439.html
Более 20 домов повреждены из-за атак ВСУ по Белгороду за сутки
Более 20 домов повреждены из-за атак ВСУ по Белгороду за сутки - РИА Новости, 06.10.2025
Более 20 домов повреждены из-за атак ВСУ по Белгороду за сутки
Объект инфраструктуры, 10 многоквартирных домов, 16 частных домовладение и 42 автомобиля повреждены в Белгороде за прошедшие сутки в результате ракетного... РИА Новости, 06.10.2025
В Белгороде из-за атак ВСУ повреждены объект инфраструктуры и 26 домов за сутки