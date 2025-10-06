Рейтинг@Mail.ru
09:20 06.10.2025
Более 20 домов повреждены из-за атак ВСУ по Белгороду за сутки
Более 20 домов повреждены из-за атак ВСУ по Белгороду за сутки
2025-10-06T09:20:00+03:00
2025-10-06T09:20:00+03:00
происшествия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Более 20 домов повреждены из-за атак ВСУ по Белгороду за сутки

В Белгороде из-за атак ВСУ повреждены объект инфраструктуры и 26 домов за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры, 10 многоквартирных домов, 16 частных домовладение и 42 автомобиля повреждены в Белгороде за прошедшие сутки в результате ракетного обстрела и атак дронов ВСУ, пострадал ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По Белгороду выпущено 6 боеприпасов в ходе ракетного обстрела и совершены удары 37 беспилотников, 31 из которых сбит и подавлен. Пострадал 10-летний ребёнок. Мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу... Повреждены 15 квартир в 10 МКД, 16 частных домов, гараж, дорожное полотно, объект инфраструктуры, предприятие, 2 коммерческих объекта и 42 автомобиля, один из которых сгорел", - написал Гладков в Telegram-канале.
В воскресенье губернатор рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
