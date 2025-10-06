Активисты "Флотилии стойкости" обвинили Израиль в психологическом насилии

АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Активисты "Флотилии стойкости", ранее задержанные израильскими военными и доставленные в Турцию, в своих показаниях сообщили о психологическом насилии со стороны израильских властей, а также о том, что их потребности в еде и посещении туалета игнорировались, информирует в понедельник турецкая проправительственная газета Активисты "Флотилии стойкости", ранее задержанные израильскими военными и доставленные в Турцию, в своих показаниях сообщили о психологическом насилии со стороны израильских властей, а также о том, что их потребности в еде и посещении туалета игнорировались, информирует в понедельник турецкая проправительственная газета Sabah

Италии, В субботу источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что самолет со 137 активистами "Флотилии стойкости" из Турции и третьих стран вылетел в Стамбул из Израиля . Среди пассажиров 36 граждан Турции и граждане еще 12 стран, в том числе США ОАЭ и других.

"Негуманные действия Израиля в отношении 137 активистов, задержанных и затем доставленных в Турцию в результате дипломатических усилий, стали предметом расследования, возбужденного Генеральной прокуратурой Стамбула. В своих показаниях активисты описали варварское обращение со стороны Израиля. Они сообщили о досмотре с обнажением, надевании наручников за спиной, а также о психологическом и физическом насилии. Одна из английских активисток заявила о домогательствах", - пишет издание.

Биолог из Великобритании Эви Роуз Снедкер рассказала, что подверглась физическому насилию.

"Меня избили. Забрали паспорт и часы. Наручники затянули так сильно, что у нас остались раны на запястьях. Женщина-солдат вырвала у меня ожерелье, а волосы и заколку - вырвали и тянули. Во время досмотра они пытались прикасаться к интимным местам, что полностью нарушало человеческое достоинство. Меня били по интимным зонам руками. Нас отвезли в тюрьму и в течение двух дней не давали ни воды, ни еды, не позволяли пользоваться туалетом", - приводит Sabah слова активистки.

Марокканский писатель Аюб Хабрауи в свою очередь заявил, что его заставили вставать на колени, отобрав деньги.

"Нас били прикладами по спине. Я провел три дня в тюрьме в районе Накап. Воду не давали, каждые два часа устраивали рейды с собаками и оружием. У меня отобрали 300 долларов. Я подаю жалобу на государство Израиль, чтобы его представители были привлечены к ответственности в уголовных судах в соответствии с международным правом", - сказал он.

Тунисский моряк Абдалла Мессауди рассказал, что активистов держали 20 часов с завязанными глазами и руками: