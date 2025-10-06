Рейтинг@Mail.ru
Активисты "Флотилии стойкости" обвинили Израиль в психологическом насилии - РИА Новости, 06.10.2025
11:15 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/aktivisty-2046594300.html
Активисты "Флотилии стойкости" обвинили Израиль в психологическом насилии
Активисты "Флотилии стойкости" обвинили Израиль в психологическом насилии - РИА Новости, 06.10.2025
Активисты "Флотилии стойкости" обвинили Израиль в психологическом насилии
Активисты "Флотилии стойкости", ранее задержанные израильскими военными и доставленные в Турцию, в своих показаниях сообщили о психологическом насилии со... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:15:00+03:00
2025-10-06T11:15:00+03:00
в мире
турция
израиль
стамбул
обострение палестино-израильского конфликта
турция
израиль
стамбул
в мире, турция, израиль, стамбул, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Турция, Израиль, Стамбул, Обострение палестино-израильского конфликта
Активисты "Флотилии стойкости" обвинили Израиль в психологическом насилии

Активисты "Флотилии стойкости" обвинили военных Израиля в издевательствах

© Global Sumud FlotillaИзраильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Global Sumud Flotilla
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Активисты "Флотилии стойкости", ранее задержанные израильскими военными и доставленные в Турцию, в своих показаниях сообщили о психологическом насилии со стороны израильских властей, а также о том, что их потребности в еде и посещении туалета игнорировались, информирует в понедельник турецкая проправительственная газета Sabah.
В субботу источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что самолет со 137 активистами "Флотилии стойкости" из Турции и третьих стран вылетел в Стамбул из Израиля. Среди пассажиров 36 граждан Турции и граждане еще 12 стран, в том числе США, Италии, ОАЭ и других.
"Негуманные действия Израиля в отношении 137 активистов, задержанных и затем доставленных в Турцию в результате дипломатических усилий, стали предметом расследования, возбужденного Генеральной прокуратурой Стамбула. В своих показаниях активисты описали варварское обращение со стороны Израиля. Они сообщили о досмотре с обнажением, надевании наручников за спиной, а также о психологическом и физическом насилии. Одна из английских активисток заявила о домогательствах", - пишет издание.
Биолог из Великобритании Эви Роуз Снедкер рассказала, что подверглась физическому насилию.
"Меня избили. Забрали паспорт и часы. Наручники затянули так сильно, что у нас остались раны на запястьях. Женщина-солдат вырвала у меня ожерелье, а волосы и заколку - вырвали и тянули. Во время досмотра они пытались прикасаться к интимным местам, что полностью нарушало человеческое достоинство. Меня били по интимным зонам руками. Нас отвезли в тюрьму и в течение двух дней не давали ни воды, ни еды, не позволяли пользоваться туалетом", - приводит Sabah слова активистки.
Марокканский писатель Аюб Хабрауи в свою очередь заявил, что его заставили вставать на колени, отобрав деньги.
"Нас били прикладами по спине. Я провел три дня в тюрьме в районе Накап. Воду не давали, каждые два часа устраивали рейды с собаками и оружием. У меня отобрали 300 долларов. Я подаю жалобу на государство Израиль, чтобы его представители были привлечены к ответственности в уголовных судах в соответствии с международным правом", - сказал он.
Тунисский моряк Абдалла Мессауди рассказал, что активистов держали 20 часов с завязанными глазами и руками:
"Нам не предоставляли туалет, еду и другие необходимые вещи. Нас поместили в клетки и отвезли в тюрьму. Поездка длилась 3,5 часа. Чтобы мы не заснули, били по клеткам дубинками. Два дня мы не спали. Досмотр проводился с полным раздеванием", - уточнил он.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
В миреТурцияИзраильСтамбулОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
