Якутяне победили на этапе "День" в третьем турнире снайперов
Республика Саха (Якутия)
 
16:45 05.10.2025
Якутяне победили на этапе "День" в третьем турнире снайперов
Якутяне Леонид Архангельский и Михаил Ефимов победили на этапе "День" по итогам третьего всероссийского турнира снайперов, на этапе "Ночь" победили и установили
россия, якутск, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Айсен Николаев
ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Якутяне Леонид Архангельский и Михаил Ефимов победили на этапе "День" по итогам третьего всероссийского турнира снайперов, на этапе "Ночь" победили и установили рекорд полигона 2100 метров бойцы СВО - снайпер и корректировщик с позывными "Физрук" и "Ридик", сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Как отметил Николаев, в воскресенье на полигоне "Сулус" в Якутске завершился третий всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, памяти Героя Советского Союза Фёдора Охлопкова.
Глава региона выразил особую благодарность участникам турнира, прибывшим с мест проведения специальной военной операции. По его словам, их смелость и преданность делу заслуживают глубокого уважения.
"Вместе с заместителем Председателя Правительства РФ – полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Петровичем Трутневым и Героями России Ярославом Наильевичем Якубовым и Александром Гаврильевичем Колесовым мы вручили награды победителям турнира. Победителями дневного этапа стали якутяне, пара Архангельский Леонид / Ефимов Михаил, поразившие цель на дистанции 2000 метров. В ночном этапе победила и установила рекорд полигона 2100 метров – пара Физрук / Ридик, за что они были удостоены специального приза", - рассказал Николаев.
По данным аппарата полпредства ДФО, поставлен рекорд полигона – 2100 метров. "Несмотря на непростую ветровую обстановку и то, что работа происходила в сложных условиях, дальность выстрелов увеличивается. Значит, двигаются те рубежи, на которых мы не подпустим врага", - приводятся слова Трутнева.
Он подчеркнул, что работа по подготовке снайперов будет продолжена не только в условиях специальной военной операции. "Тем, кто не занял призовых мест, хочу сказать, что вами сегодня сделан очередной шаг вверх: вы чему-то научились у своих конкурентов и стали сильнее. Мы будем продолжать работу вместе. Не только потому, что продолжается специальная военная операция, а потому что Россия, должна быть сильной. Нам нужны и опытные мастера своего дела, нам нужны и мальчишки и девчонки, которые в школах возьмут в руки винтовку калибра 22 мм и сделают свой первый выстрел. Нам нужно защищать Родину", - сказал полпред Президента по ДФО.
Ранее Герой России, заместитель главного судьи турнира Ярослав Якубов сообщил РИА Новости, что турнир снайперов в 2026 году станет международным, уровень всероссийских соревнований в учебно-стрелковом полигоне "Сулус" в Якутске ежегодно растет.
