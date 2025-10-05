Опыт Якутии в межпарламентском сотрудничестве обсудили на юрфоруме

ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Спикер Якутии Алексей Еремеев на сессии IV Казанского международного юридического форума рассказал о региональном опыте межпарламентского сотрудничества, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Председатель парламента Якутии принял участие в IV Казанском международном юридическом форуме. На секции "Межпарламентское сотрудничество как фактор развития представительной власти" Еремеев поделился опытом сотрудничества Ил Тумэна с заксобраниями других регионов. По его словам, сотрудничество ведется в рамках 18 двусторонних соглашений.
"Мы также активно сотрудничаем с Татарстаном, как две национальные республики, в вопросах реализации языковой политики, сохранения и развития родных языков, культуры и традиций, самобытности наших народов", - отметил спикер.
По словам Еремеева, в октябре в Якутск прибудет делегация государственного совета Татарстана.
"Мы планируем обсудить наши совместные поправки к закону о языках народов Российской Федерации и обменяться опытом использования национальных языков как государственных", - сообщил он.
Спикер подчеркнул эффективность коллективного Соглашения о сотрудничестве законодательных (представительных) органов субъектов России в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
"Двадцать четыре года мы бились над тем, чтобы был принят закон о северном завозе. Он установил правовую и организационную основу для снабжения жизненно важных товаров и грузов на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", - сказал Еремеев.
Председатель госсобрания также привел проект федерального закона "Об основах системы патриотического воспитания граждан в Российской Федерации", разрабатываемый совместно парламентом Якутии, государственным советом Республики Крым и народным советом Донецкой Народной Республики.
Большой вклад в развитие межпарламентских связей, по словам Еремеева, вносит Парламентская ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье". Кроме этого, положительно себя показала практика проведения совместных с комитетами Государственной Думы и региональных парламентов выездных мероприятий на территории регионов.
IV Казанский международный юридический форум, который открылся в воскресенье в столице республики, продолжит свою работу 6 октября. Парламентарии, представители профильных министерств и ведомств, юридического и научного сообщества, широкой общественности обсудят актуальные вопросы и вызовы, стоящие сегодня перед государством, бизнесом и обществом.
Впервые онлайн-платформу Max использовали на "Прямой линии" главы Якутии
29 сентября, 14:38