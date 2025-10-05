Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в воскресенье
09:37 05.10.2025 (обновлено: 15:06 05.10.2025)
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в воскресенье
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в воскресенье
Геомагнитная обстановка в воскресенье будет спокойной, солнечная активность сохранится на слабо повышенном уровне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии...
2025-10-05T09:37:00+03:00
2025-10-05T15:06:00+03:00
2025
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в воскресенье

Геомагнитная обстановка в воскресенье будет спокойной

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Геомагнитная обстановка в воскресенье будет спокойной, солнечная активность сохранится на слабо повышенном уровне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка - спокойная. Вспышечная активность - сохранение на слабо повышенном уровне без видимых резервов для роста", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка была спокойной с незначительными возмущениями, а вспышечная активность оставалась слабо повышенной и не несла рисков для Земли.
Выброс протуберанца - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Токамак: как советские физики научились зажигать искусственное Солнце
1 октября, 19:20
 
