09:17 05.10.2025
Как прототип профессора Преображенского потряс мир
Как прототип профессора Преображенского потряс мир
У врача-интеллигента Филипп Филипповича Преображенского из произведения Михаила Булгакова "Собачьем сердце" существовал реальный прототип. Он обещал подарить... РИА Новости, 05.10.2025
Как прототип профессора Преображенского потряс мир

© Ленфильм (1988)Кадр из фильма "Собачье сердце"
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. У врача-интеллигента Филипп Филипповича Преображенского из произведения Михаила Булгакова "Собачьем сердце" существовал реальный прототип. Он обещал подарить людям вечную молодость и успел прославиться на весь мир экспериментальными операциями с органами животных.
Об удивительной судьбе Самуила Воронова, которого впоследствии называли виновником эпидемии СПИДа, — в материале РИА Новости.

Наблюдал за евнухами в Египте

Самуил родился в тамбовской семье работника винокуренного производства. Мальчика с ранних лет интересовала медицина. Но также он мечтал о славе и богатстве.
Когда парню исполнилось 18 лет, он эмигрировал во Францию, где сменил имя на Серж Воронофф. Защитив диплом доктора медицины и получив французский паспорт, перспективный медик становится личным врачом египетского вице-султана.
© Getty Images / brandstaetter imagesКаир, Египет, 1910 год
В Египте Воронов обладал значительным достатком и большим количеством свободного времени для научных исследований. Он изучал результаты кастрации у евнухов и анализировал изменения, происходящие в мужском организме.
На основании своих наблюдений Воронов пришел к выводу, что пересадка животных желез людям может значительно омолодить человеческий организм.
© Getty Images / BrangerОкруг Монмартр, Париж, 1913 год
По завершении египетского контракта в 1910 году ученый вернулся во Францию, где возглавил лабораторию экспериментальной хирургии и физиологии в Коллеж де Франс.

Первые успехи

Там он приступает к экспериментам. Начинал с пересадок щитовидной железы шимпанзе людям.
© Getty Images / BettmannДоктор Серж Воронофф (Сергей Воронов)
Вскоре российский журнал "Искра" с восторгом писал: "Во французской медицинской академии наш соотечественник, доктор Сергей Воронов, сделал сенсационное сообщение об операции, произведенной им в его клинике над 14-летним мальчиком-идиотом… Воронов сделал этому мальчику прививку зобной железы обезьяны. Успех превзошел ожидания. У мальчика ожил взгляд, появились умственные способности, понятливость, любознательность".
© Getty Images / Henry Guttmann CollectionЛаборатория доктора Сержа Воронофф (Сергея Воронова)
Правда, сильнее публику взволновали опыты с яичками. Первое время Воронов экспериментировал на животных, пересаживая элементы молодых особей в мошонку к старым.
В результате пожилые быки и бараны "молодели" и становились необычайно сексуально активными.

Мечтал создать сверхчеловека

В июне 1920 года Самуил Воронов впервые опробовал свой метод на человеке. Пациенту в мошонку были пересажены тонкие срезы яичек от шимпанзе.
Обезьяньи ткани успешно прижились. Вскоре пациент начал активно встречаться с молоденькими красавицами.
© Getty Images / Keystone-FranceДоктор Серж Воронофф (Сергей Воронов) во время операции, Париж, 1929 год
Воронов представил результаты на международном хирургическом конгрессе в Лондоне. Сотни коллег рукоплескали ему, называя открытие историческим.
В клинику доктора выстроились огромные очереди из страждущих богачей: политиков, промышленников, звезд кино. Спрос на "омоложение" был таков, что он даже создал собственный обезьяний питомник, в котором держал "производителей" материала для пересадок.
© Getty Images / BettmannДоктор Серж Воронофф (Сергей Воронов) в своей лаборатории
Доктор невероятно разбогател и сам превратился в звезду, которую считали за честь пригласить к себе сильные мира сего.
"Через 50 лет, а может, и раньше, можно будет совершать над людьми чудодейственные операции, — писал Воронов в "Огоньке" в 1928 году (№ 12), — пересаживать мальчикам в возрасте 8-10 лет половые железы — создать и воспитывать новую расу могучих людей, сверхчеловеков!".

Закат карьеры

Однако культ профессора закончился так же быстро, как и начался. Стало известно, что первые пациенты экспериментатора стали умирать от преклонного возраста. "Омоложение" оказалось фикцией.
© Getty Images / Chicago History MuseumДоктор Серж Воронофф (Сергей Воронов) в Чикаго, 1920 год
Да и прилив сексуальных сил у людей, перенесших операцию, продолжался очень недолго. Все довольно быстро возвращалось на круги своя.
Бывшего кумира объявили шарлатаном и аферистом. Ему пришлось свернуть медицинскую практику. Коллеги теперь именовали его методику "лженаучной".
Умер Самуил Воронов в 1951 году в Швейцарии из-за осложнений, возникших после перелома ноги.
© Getty Images / Graphic HouseДоктор Серж Воронофф (Сергей Воронов)
А спустя десятилетия вокруг имени ученого снова закипели страсти. Некоторых осенило: СПИД-то, согласно распространенной версии, пришел к людям от обезьян, и виноват в этом якобы Воронов со своими "пересадками желез".
Впрочем, эти обвинения в свой адрес доктор, мечтавший омолодить человечество, уже не услышал.
 
 
 
