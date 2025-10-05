https://ria.ru/20251005/vilnjus-2046446439.html
В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов
В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов
Аэропорт Вильнюса заявил об открытии воздушного пространства после приостановки рейсов из-за приближения воздушных шаров. РИА Новости, 05.10.2025
в мире
вильнюс
россия
вильнюс
россия
в мире, вильнюс, россия
В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки рейсов