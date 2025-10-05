Рейтинг@Mail.ru
В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов - РИА Новости, 05.10.2025
05:26 05.10.2025
В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов
Аэропорт Вильнюса заявил об открытии воздушного пространства после приостановки рейсов из-за приближения воздушных шаров. РИА Новости, 05.10.2025
2025
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса заявил об открытии воздушного пространства после приостановки рейсов из-за приближения воздушных шаров.
Ранее аэропорт Вильнюса приостановил прием и вылет рейсов из-за информации о приближении воздушных шаров.
"Воздушное пространство в аэропорту Вильнюса было открыто в 04.50 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook*.
В аэропорту призвали пассажиров, чьи рейсы уже отменены, не приезжать в аэропорт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
