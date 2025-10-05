Рейтинг@Mail.ru
Учитель физкультуры рассказал, почему ушел на СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 05.10.2025
Учитель физкультуры рассказал, почему ушел на СВО
Учитель физкультуры рассказал, почему ушел на СВО
специальная военная операция на украине
общество
россия
общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Учитель физкультуры рассказал, почему ушел на СВО

Школьный учитель отметил важность опыта СВО для преподавательской деятельности

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Школьный учитель физкультуры стал военнослужащим Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Мастер", о важности этого опыта для преподавательской деятельности он рассказал корреспонденту РИА Новости.
"Когда (в школу - прим. ред) приходит человек, который уже был на СВО, он рассказывает то, что видел своими глазами, через что прошел. И дети, подрастающие поколения, воспринимают это совершенно по-другому", - отметил "Мастер".
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
08:23
По словам военнослужащего, он работал учителем физкультуры, а после начала СВО подписал первый контракт и пошёл добровольцем в ОДШБр "Ветераны" (60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны"). Позднее "Мастер" подписал второй контакт уже с Ленинградским гвардейским полком.
"Принял решение, так как надо показать подрастающим поколениям, что мы не только преподаём в учебных заведениях, но и передаем свой опыт, чтобы у них было на кого равняться", - уточнил военнослужащий.
Помимо желания подать пример ученикам "Мастер" объяснил, что им двигало желание защитить свою родину от нацизма.
"Нацизм надо искоренить полностью. Это как опухоль. Если ее не удалишь, то она будет распространяться", - подчеркнул военнослужащий.
