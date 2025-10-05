Учитель физкультуры рассказал, почему ушел на СВО

БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Школьный учитель физкультуры стал военнослужащим Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Мастер", о важности этого опыта для преподавательской деятельности он рассказал корреспонденту РИА Новости.

"Когда (в школу - прим. ред) приходит человек, который уже был на СВО, он рассказывает то, что видел своими глазами, через что прошел. И дети, подрастающие поколения, воспринимают это совершенно по-другому", - отметил "Мастер".

По словам военнослужащего, он работал учителем физкультуры, а после начала СВО подписал первый контракт и пошёл добровольцем в ОДШБр "Ветераны" (60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны"). Позднее "Мастер" подписал второй контакт уже с Ленинградским гвардейским полком.

"Принял решение, так как надо показать подрастающим поколениям, что мы не только преподаём в учебных заведениях, но и передаем свой опыт, чтобы у них было на кого равняться", - уточнил военнослужащий.

Помимо желания подать пример ученикам "Мастер" объяснил, что им двигало желание защитить свою родину от нацизма.