МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Всемирный день учителя отмечается в воскресенье.

Ниже приводится справочная информация.

История праздника

Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник отмечается с 1994 года и посвящен годовщине принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей от 5 октября 1966 года.

В документе закреплены положения о правах и обязанностях учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда. В дополнение к этому документу, в 1997 году Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендацию о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.

Проведение Всемирного дня учителя – не только повод поздравить учителей и отметить то, как они меняют сферу образования, но и задуматься о том, как оказать им поддержку для полного раскрытия их таланта и призвания, а также переосмыслить дальнейшие пути развития профессии в глобальном масштабе.

Мероприятие проводится МОТ, ЮНИСЕФ и Международной ассоциацией просвещения (МАП).

Учителя играют важнейшую роль в системах образования, способствуя обучению, инклюзивности и инновациям в школах и обществе. Однако многие из них работают без структур сотрудничества, которые поддерживали бы их педагогическую деятельность, профессионализм и благополучие. Во многих системах профессия учителя по-прежнему характеризуется изоляцией, фрагментарностью структур и ограниченными возможностями для налаживания связей с коллегами, наставниками и руководством школ, что сказывается как на качестве образования, так и на удержании преподавателей.

Тема этого года

Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме.

В 2025 году тема мероприятия – "Переосмысление преподавания как совместной профессии". Она подчеркивает преобразующий потенциал сотрудничества для учителей, школ и систем образования. Переосмысление преподавания как изначально коллективного, подкрепляемого политикой, практикой и средой, где ценятся взаимная поддержка, обмен опытом и общая ответственность, имеет решающее значение для повышения уровня обучения и профессиональной самореализации учителей.

Глобальное празднование Всемирного дня учителя состоится в рамках Панафриканской конференции по педагогическому образованию (PACTED) в Аддис-Абебе Эфиопия ) 1-3 октября 2025 года.

Сколько в мире учителей

В 2019 году в мире насчитывалось около 93,7 миллиона учителей: 11,6 миллиона в дошкольных учреждениях, 32,6 миллиона в начальной школе, 20,7 миллиона – в младших классах средней школы; 15,7 миллиона – в старших классах средней школы и 13,1 миллиона – в сфере высшего образования.

По данным Глобального отчета об учителях (2024), для достижения всеобщего начального и среднего образования к 2030 году дополнительно необходимо 44 миллиона учителей. Странам Африки к югу от Сахары требуется еще 15 миллионов учителей, в то время как страны с более высоким уровнем дохода сталкиваются с проблемами удержания кадров, из-за чего учителя массово покидают профессию.

Во всем мире требуется около 12,3 миллиона учителей начальной школы и 27,5 миллиона для средней школы.

Средний мировой показатель квалифицированных учителей составляет примерно 85%.

Согласно прогнозам, финансирование всех дополнительных должностей учителей, необходимых для достижения целей всеобщего охвата образованием, обойдется примерно в 120 миллиардов долларов в год.

Нехватка учителей является глобальной проблемой не только в развивающихся странах, но и в Европе Северной Америке . Коэффициент текучести кадров среди учителей начальных классов почти удвоился в мире с 4,62% в 2015 году до 9,06% в 2022 году.

Международная поддержка педагогов

Глобальная встреча по образованию GEM 2024 (31 октября – 1 ноября 2024, Форталеза , Бразилия), впервые проведенная в Латинской Америке Карибском бассейне , ознаменовала еще одну веху в формировании глобальных обязательств в поддержку учителей. В принятой Форталезской декларации содержится призыв к немедленному решению проблемы нехватки учителей во всем мире путем повышения статуса профессии, заработной платы, условий труда, безопасности и пр.

В 2008 году для поддержки улучшения качества преподавания и обучения в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР) – качественное образование для всех к 2030 году (Цель 4) – была учреждена премия ЮНЕСКО-Хамдана. Она присуждается раз в два года при поддержке Фонда Хамдана бин Рашида Аль-Мактума (Фонд Хамдана, ОАЭ ) за выдающиеся академические достижения. Сумма премии составляет 300 тысяч долларов, которая делятся между тремя победителями, чьи проекты направлены на повышение производительности учителей во всем мире. Их выбирает международное жюри из пяти профессионалов, имеющих большой опыт и знания в области педагогики.

В 2024 году лауреатами премии стали организация "Good Neighbors Bangladesh ( Бангладеш ), реализующая проект по расширению прав и возможностей сельских учителей, проект Veredas Formativas по индивидуальному повышению квалификации учителей в Бразилии ( Куритиба , Бразилия) и средняя школа деревни Читчао ( Того ), запустившая в 2018 году проект по повышению грамотности и навыков счета у сельских учащихся начальных классов.

День учителя в России

СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября.

На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя в РФ отмечается 5 октября.

Педагог не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия.

Учительский труд вызывает особое уважение. В нем заложен глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, свое призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране.

Россия всегда славилась сильной педагогической школой. Люди самых разных возрастов и профессий с теплотой и признательностью вспоминают своих учителей, наставников, их душевное участие в судьбе. Именно преемственность поколений, сбережение, приумножение традиций позволяют развивать на суверенной основе отечественную систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы.

Согласно ежегодному докладу правительства России о реализации государственной политики в сфере образования в 2024 году, на начало 2024/25 учебного года в организациях уровней общего и среднего профессионального образования работают 2,183 миллиона педагогических работников, в том числе в дошкольном образовании – 637,4 тысячи человек, в общем образовании – 1,346 миллиона человек, в среднем профессиональном образовании – 199,5 тысячи человек.

В системе высшего образования на начало 2024/25 учебного года численность педагогов составила 225,7 тысячи человек, в том числе профессорско-преподавательского состава – 216,5 тысячи человек.

Как отмечают праздник

В преддверии Дня учителя в России ежегодно проходит Большая учительская неделя, объединяющая педагогических работников из всех регионов страны.

Мероприятие дает возможность тысячам специалистов представить свои наработки, обменяться опытом и внедрить полученные знания в образовательный процесс.

Общая тема недели в 2025 году – "Каждый учитель – защитник!" В Год защитника Отечества педагоги уделяют особое внимание патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, историческому просвещению школьников, роли учителя и его вкладу в научный и технологический суверенитет страны.

В ходе Большой учительской недели проводятся мероприятия в честь Дня среднего профессионального образования и праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце , посвященный Международному дню учителя. Также подводятся итоги всероссийских конкурсов в сфере образования "Учитель года России", "Первый учитель", "Воспитатель года России", "Директор года России", "Мастер года", "Педагог-психолог России". Кроме того, в эти дни проводятся мероприятия Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России" и Всероссийского конкурса педагогических работников "Воспитать человека".

Во всех регионах России для специалистов в области образования пройдут семинары, круглые столы и мастер-классы, направленные на повышение квалификации и обмен опытом.

Одним из основных мероприятий недели стал Всероссийский форум классных руководителей, который прошел в Москве 1-3 октября 2025 года.

Тысяча школьных учителей и кураторов групп учреждений среднего профессионального образования из 89 регионов РФ, а также педагоги из Абхазии , Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии , Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана приняли участие в панельных дискуссиях, ток-шоу и других мероприятиях. Всего на форум было подано более 48 тысяч заявок.

Традиционно в День учителя или накануне проходит награждение победителей Всероссийского конкурса "Учитель года". Он ведет свою историю с 1990 года.

"Учитель года России" – самое масштабное профессиональное состязание среди учителей страны: ежегодно в нем участвует более 100 тысяч педагогов. Объединяя все больше творческих педагогов, конкурс формирует профессиональное экспертное сообщество.