Турция хочет вернуть всех активистов "Флотилии стойкости" в ближайшие дни

Турецкие власти ожидают, что в ближайшие дни удастся вернуть на родину остальных задержанных Израилем активистов "Флотилии стойкости", заявил в субботу министр...
СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости.
Турецкие власти ожидают, что в ближайшие дни удастся вернуть на родину остальных задержанных Израилем активистов "Флотилии стойкости", заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан телеканалу TRT Haber
.
В субботу источник в МИД Турции
сообщил РИА Новости, что самолет со 137 активистами "Флотилии стойкости" из Турции и третьих стран вылетел в Стамбул
из Израиля
. Среди пассажиров 36 граждан Турции и граждане еще 12 стран, в том числе США
, Италии
, ОАЭ
и других.
"Там осталась часть наших соратников, их ожидает заседание суда. Возможно, в ближайшие дни мы эвакуируем их и других наших друзей", - заявил Фидан
.
По его словам, указания об оказании помощи активистам были отданы лично президентом Турции. "Мы связались с израильскими чиновниками через наше Национальное управление разведки, в процессе было задействовано наше посольство в Израиле", - отметил Фидан.
Почти 150 человек на 11 судах второй группы "Флотилии стойкости" продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью, сообщили ранее РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.
Захват Израилем "Флотилии стойкости" направлен на сокрытие геноцида в Газе, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод
вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока
, Европы
, Латинской Америки
, Юго-Восточной Азии
и США.