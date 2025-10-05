Турция хочет вернуть всех активистов "Флотилии стойкости" в ближайшие дни

По его словам, указания об оказании помощи активистам были отданы лично президентом Турции. "Мы связались с израильскими чиновниками через наше Национальное управление разведки, в процессе было задействовано наше посольство в Израиле", - отметил Фидан.

Почти 150 человек на 11 судах второй группы "Флотилии стойкости" продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью, сообщили ранее РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.