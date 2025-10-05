Рейтинг@Mail.ru
Турция хочет вернуть всех активистов "Флотилии стойкости" в ближайшие дни - РИА Новости, 05.10.2025
00:38 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/turtsija-2046433102.html
Турция хочет вернуть всех активистов "Флотилии стойкости" в ближайшие дни
Турция хочет вернуть всех активистов "Флотилии стойкости" в ближайшие дни - РИА Новости, 05.10.2025
Турция хочет вернуть всех активистов "Флотилии стойкости" в ближайшие дни
Турецкие власти ожидают, что в ближайшие дни удастся вернуть на родину остальных задержанных Израилем активистов "Флотилии стойкости", заявил в субботу министр... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T00:38:00+03:00
2025-10-05T00:38:00+03:00
Турция хочет вернуть всех активистов "Флотилии стойкости" в ближайшие дни

Фидан: Турция хочет вернуть всех активистов "Флотилии стойкости" в ближайшие дни

© Global Sumud FlotillaИзраильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Global Sumud Flotilla
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости. Турецкие власти ожидают, что в ближайшие дни удастся вернуть на родину остальных задержанных Израилем активистов "Флотилии стойкости", заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан телеканалу TRT Haber.
В субботу источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что самолет со 137 активистами "Флотилии стойкости" из Турции и третьих стран вылетел в Стамбул из Израиля. Среди пассажиров 36 граждан Турции и граждане еще 12 стран, в том числе США, Италии, ОАЭ и других.
"Там осталась часть наших соратников, их ожидает заседание суда. Возможно, в ближайшие дни мы эвакуируем их и других наших друзей", - заявил Фидан.
По его словам, указания об оказании помощи активистам были отданы лично президентом Турции. "Мы связались с израильскими чиновниками через наше Национальное управление разведки, в процессе было задействовано наше посольство в Израиле", - отметил Фидан.
Почти 150 человек на 11 судах второй группы "Флотилии стойкости" продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью, сообщили ранее РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.
Захват Израилем "Флотилии стойкости" направлен на сокрытие геноцида в Газе, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
