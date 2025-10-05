https://ria.ru/20251005/turistka-2046501841.html
Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой
Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой
Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой
05.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристку, получившую травму при восхождении в районе ущелья Дарданеллы в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел днем в воскресенье в Партизанском округе Приморья. "Во время восхождения в ущелье Дарданеллы девушка получила травму ноги и самостоятельно не смогла передвигаться, ей потребовалась эвакуация и срочная медицинская помощь... Прибывшие сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда зафиксировали девушку на носилках и доставили до кареты скорой помощи, далее она была передана медикам", - говорится в сообщении.
дарданеллы
россия
