Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой

Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой - РИА Новости, 05.10.2025

Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой

Спасатели эвакуировали туристку, получившую травму при восхождении в районе ущелья Дарданеллы в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк... РИА Новости, 05.10.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристку, получившую травму при восхождении в районе ущелья Дарданеллы в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел днем в воскресенье в Партизанском округе Приморья. "Во время восхождения в ущелье Дарданеллы девушка получила травму ноги и самостоятельно не смогла передвигаться, ей потребовалась эвакуация и срочная медицинская помощь... Прибывшие сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда зафиксировали девушку на носилках и доставили до кареты скорой помощи, далее она была передана медикам", - говорится в сообщении.

