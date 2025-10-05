Рейтинг@Mail.ru
Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/turistka-2046501841.html
Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой
Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой - РИА Новости, 05.10.2025
Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой
Спасатели эвакуировали туристку, получившую травму при восхождении в районе ущелья Дарданеллы в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T15:57:00+03:00
2025-10-05T15:57:00+03:00
происшествия
дарданеллы
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/42/1560024229_0:419:960:959_1920x0_80_0_0_29dc5365b3ad7ef55dbb92f8626ad642.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристку, получившую травму при восхождении в районе ущелья Дарданеллы в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел днем в воскресенье в Партизанском округе Приморья. &quot;Во время восхождения в ущелье Дарданеллы девушка получила травму ноги и самостоятельно не смогла передвигаться, ей потребовалась эвакуация и срочная медицинская помощь... Прибывшие сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда зафиксировали девушку на носилках и доставили до кареты скорой помощи, далее она была передана медикам&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241021/primore-1979058880.html
дарданеллы
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/42/1560024229_0:239:960:959_1920x0_80_0_0_b297630092e3e0e7053ca367f82a99b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дарданеллы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дарданеллы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из района ущелья Дарданеллы эвакуировали туристку с травмой

В Приморье у ущелья Дарданеллы спасатели эвакуировали получившую травму туристку

© Фото : ДВРПСО МЧС РоссииСпасатели вблизи ущелья Дарданеллы
Спасатели вблизи ущелья Дарданеллы - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : ДВРПСО МЧС России
Спасатели вблизи ущелья Дарданеллы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристку, получившую травму при восхождении в районе ущелья Дарданеллы в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, инцидент произошел днем в воскресенье в Партизанском округе Приморья.
«

"Во время восхождения в ущелье Дарданеллы девушка получила травму ноги и самостоятельно не смогла передвигаться, ей потребовалась эвакуация и срочная медицинская помощь... Прибывшие сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда зафиксировали девушку на носилках и доставили до кареты скорой помощи, далее она была передана медикам", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуируют пострадавшую женщину с переохлаждением с горы Пидан в Приморье. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку
21 октября 2024, 08:32
 
ПроисшествияДарданеллыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала