ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T05:18:00+03:00
2025-10-05T05:18:00+03:00
2025-10-05T06:13:00+03:00
израиль
йемен
Новости
ru-RU
