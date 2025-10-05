https://ria.ru/20251005/trevoga-2046431958.html
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара беспилотников
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара беспилотников
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара беспилотников
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
воронежская область
2025
