"Послание свыше". Какую тайну поведали ученым находки в пустыне

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи приблизились к разгадке главной тайны пустыни Наска в Перу — геоглифов, гигантских изображений, споры о назначении которых идут до сих пор. С помощью нестандартных методов исследователи выяснили, кто и зачем тысячелетия назад оставил на песке эти странные послания.

Элементы одного целого

С тех пор как год назад на плато Наска были обнаружены еще сотни геоглифов, работы у специалистов из японского университета Ямагата прибавилось. Сезон 2024-го прошел под палящим солнцем — в поисках новых локаций археологи избороздили почти всю пустыню.

Под конец даже обратились за помощью к айтишникам из IBM. Те разработали специальную ИИ-программу, способную различать на аэрофотоснимках малейшие контуры геометрических фигур среди естественного ландшафта.

© Фото : PNAS Пятнадцать из 303 новых рельефных геоглифов, обнаруженных в ходе исследования с помощью искусственного интеллекта © Фото : PNAS Пятнадцать из 303 новых рельефных геоглифов, обнаруженных в ходе исследования с помощью искусственного интеллекта

Компьютерное сканирование выявило почти 50 тысяч новых локаций. "Мы разделили их на три группы — на основе потенциала, что позволило нам понять, где находятся геоглифы", — рассказывал профессор археологии из университета Ямагата Масато Сакаи.

Высокие технологии немало помогли в изучении монументальных художеств. За предыдущие десятилетия среди песков обнаружили всего несколько десятков изображений. Оно и понятно: некоторые можно целиком различить лишь с высоты птичьего полета.

Историки установили, что индейцы создали их в период с 200 года до нашей эры по 700 год нашей эры. Как правило, для этого соскабливали пампу — верхний слой почвы, вырезали траншеи и потом заполняли их галькой.

Несколько месяцев назад в процессе обработки данных аэрофотосъемки профессор Сакаи отметил любопытную закономерность: рисунки — силуэты людей, птиц, рыб — зачастую располагаются вдоль древних трактов. Причем каждой тропе соответствует свой символ: у какой-то — кондор, у другой — паук и так далее.

На основании этого он выдвинул предположение: "Геоглифы не были обособленными произведениями искусства. По-видимому, они играли роль передатчика информации и составляли систему опознавательных знаков для индейцев".

Последние расшифровки ИИ, кажется, это подтверждают . Тем самым японские специалисты приблизились к разгадке главной тайны пустыни Наска.

Копай глубже

Вообще, многое, что касается одноименной цивилизации, до сих пор остается без ответа. Письменных источников до нас не дошло. Поселений сохранилось не так уж много. А на их раскопки требуются немалые средства.

© Фото : PNAS Карта из 303 недавно подтвержденных и 380 ранее известных (черных) фигуративных рельефных геоглифов Наска © Фото : PNAS Карта из 303 недавно подтвержденных и 380 ранее известных (черных) фигуративных рельефных геоглифов Наска

Достоверно известно лишь, что представители народа Наска заселили долину на юге современного Перу приблизительно во II веке до нашей эры. Спустя пару столетий разрозненные племена образовали единое государство со столицей Кауачи. Руины этого города — кирпичные дома, храмы, пирамиды — и ныне можно увидеть в центре пустыни.

Со временем индейцы освоили гончарное дело и достигли немалых успехов в выделке ткани. Специалистам известны как минимум пять их оригинальных текстильных стилей. Вершиной научно-культурного гения Наска стали пукиосы — системы подземных акведуков.

В условиях, когда температура воздуха достигала выше 40 градусов, индейцы рыли спиралевидные колодцы. А затем соединяли их между собой каналами. Глубина источников часто достигала сотни метров. Любопытно, что такая трудоемкая ирригационная система работает до сих пор.

© AP Photo / Peru's Ministry of Culture - Nasca-Palpa / Jhony Islas Возраст геоглифа "кошка" — более 2000 лет. Плато Наска в Перу © AP Photo / Peru's Ministry of Culture - Nasca-Palpa / Jhony Islas Возраст геоглифа "кошка" — более 2000 лет. Плато Наска в Перу

Как людям, не знавшим колеса и прочих технических средств, удалось соорудить подобное, остается загадкой. Как, впрочем, и назначение геоглифов.

"Этого исключать нельзя"

Первой разобраться в этой тайне взялась немецкая исследовательница Мария Райхе. В 1940-м она приехала в Перу и для начала выяснила, как именно индейцы Наска наносили рисунки.

Оказалось, сперва они делали небольшие эскизы. Рядом с некоторыми геоглифами Райхе обнаружила их крохотные копии, процарапанные на песке. На контурах некоторых изображений сохранились остатки деревянных свай. Они служили своего рода сеткой координат.

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/artalis Расположение линий Наска на карте Перу © Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/artalis Расположение линий Наска на карте Перу

Райхе интерпретировала плато Наска как гигантский астрономический календарь. С его помощью индейцы следили за звездным небом, рассчитывали начало сезонов засухи и дождей. Так, например, линии и точки на "пауке" — одном из самых известных рисунков — в точности повторяют скопления звезд в Поясе Ориона.

Эту довольно стройную гипотезу опроверг в середине 1970-х британский астроном Джеральд Хокинс. Путем компьютерного моделирования он совместил карту геоглифов с картой звездного неба. При наложении получалось, что только пятая часть всех линий соотносится с каким-либо объектом. И то не во всякое время года.

Позднее последователи Марии Райхе усмотрели в замысловатых рисунках некое послание. Сама она по этому поводу писала: "Фигуры производят впечатление зашифрованного текста, в котором одни и те же слова иногда обозначены огромными буквами и иногда — малюсенькими значками".

© iStock.com / Lindrik Геоглиф Наски © iStock.com / Lindrik Геоглиф Наски

Проверить эту версию не представляется возможным. Письменность, если она и была у индейцев, до наших дней не дошла.

Но, похоже, пока гипотеза команды университета Ямагаты — наиболее правдоподобная. Дело в том, что неподалеку от обнаруженных ими геоглифов находятся руины небольших святилищ. Профессор Масато Сакаи предположил, что рисунки на песке служили своего рода указателями.

Учитывая ту закономерность (каждой тропе соответствует серия изображений), о которой он говорил ранее, версия о древних "дорожных знаках" не лишена оснований.