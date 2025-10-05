Родительские субботы в 2025 году: расписание и традиции поминальных дней

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В православном календаре дни особого поминовения усопших называются родительскими субботами. Ближайшая из них выпадает на 22 февраля 2025 года. На какие еще числа они приходятся в предстоящем году, чем вселенский субботы отличаются от обычных, а также приметы и традиции памятных дней - в материале РИА Новости.

Родительские субботы 2025 года

Ежегодно в церковном календаре насчитывается несколько особых поминальных дней, которые принято называть “родительскими субботами”. Как правило, они действительно приходятся на этот день недели, но в отдельных случаях выпадают и на другие дни.

Родительские субботы в 2025 году приходятся на:

22 февраля Вселенская (Мясопустная) родительская суббота,

Существует несколько версий того, почему такие субботы называют именно “родительскими”. По одной из них выбор название объясняется тем, что прежде словом “родители” называли не только мать и отца, но и всех предков (в данном случае - уже почивших).

Суть каждого дня поминовения

В целом чтить память усопших родных и близких православным полагается практически во все субботние дни. Однако родительские субботы занимают среди них особое место, часть из них связана с важными христианскими праздниками и событиями, такими как Пасха и Великий Пост.

В эти дни верующие посещают храмы, молятся за тех, кого уже нет рядом, ставят за них свечи, приезжают на кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Можно и нужно в эти дни молиться не только о своих родных, но и обо всех умерших.

Помимо родительских суббот существуют и другие особые дни после смерти человека, когда молитвы родственников и близких особенно важны для души почившего. Это третий, девятый и сороковой дни после кончины, а также годовщины.

Дни поминовения усопших по православному календарю

Все родительские субботы можно условно разделить на две группы. У одних - постоянные даты, у других они меняются из года в год, поскольку связаны с переходящими христианскими праздниками.

Даты родительских суббот в 2025 году

В православном календаре на 2025 год 22 февраля значится первая из Вселенских родительских суббот, также известная как Мясопустная суббота. После нее начинается главный из православных постов - Великий.

Большая часть особых поминальных дней приходится на весенние месяцы. Причем три из них (15, 22, 29 марта) связаны с периодом Великого поста. В конце апреля верующие отмечают Радоницу, дата которой меняется в зависимости от того, на какой день в конкретном году выпадает Пасха. Еще один особый день поминовения весной - это 9 мая, когда верующим полагается чтить память погибших в Великую Отечественную войну.

К Пасхе также привязана и Троицкая родительская суббота (в 2025 году она выпадает на 7 июня). Последняя Родительская суббота - Димитриевская - осенью, 1 ноября.

Вселенские родительские субботы

Среди особых поминальных дней выделяются две, которые получили название Вселенские. В эти дни принято молиться не только за своих усопших родственников, друзей или близких, но и вспоминать в молитвах всех "от века" умерших христиан.

К таковым относятся Мясопустная и Троицкая.

Мясопустная родительская суббота

Чуть больше недели отделяет Мясопустную родительскую субботу, которая приходится в 2025 году на 22 февраля, от начала Великого поста. После нее следует Масленица, а неделя перед этим называется Мясопустной.

Троицкая родительская суббота

Троицкая родительская суббота в 2025 году приходится на 7 июня и предшествует одному из главных христианских праздников - Дню Святой Троицы. Этот день поминовения напрямую зависит от того, на какую дату приходится празднование Пасхи.

Радоница

Название “Радоница” произошло от слова “радость”, а сам праздник - как раз тот случай, когда родительская суббота приходится совсем на другой день. В данном случае - на вторник, точнее - на девятый по счету день после того, как состоится празднование Пасхи. В 2025 году Радоница выпадает на 29 апреля.

Как и в другие поминальные дни, на Радоницу можно посещать могилы усопших, молиться за умерших, приходить в храм.

Димитриевская родительская суббота

Димитриевская родительская суббота, которая в 2025 году приходится на 1 ноября, непосредственно связана с днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. История этого поминального дня также содержит упоминание и о другом Дмитрии - Дмитрии Донского : именно после битвы на Куликовом поле появилась традиция поминать в этот день сначала погибших воинов, а после - всех усопших христиан.

Родительские субботы в честь погибших воинов

В церковном календаре есть несколько особых поминальных дней, когда верующие чтут память воинов, пожертвовавших своей жизнью, защищая Отечество.

День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной Войны

Традиция отмечать 9 мая вместе с Днем Победы еще и день поминовение тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, существует относительно недавно, с 1994 года. В этот день также принято молиться и о тех, кто сумел пережить войну и скончался уже после, в мирное время.

День поминовения православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных

День памяти православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных, приходится на 11 сентября. Традиция появилась в XVIII веке в период Русско-турецкой войны. Однако сейчас она не повсеместная и зачастую в этот день панихиды не совершаются.

Богослужения и молитвы

Поминальные дни, именуемые родительскими субботами, связаны с определенными традициями. Вспоминать усопших православные начинают еще накануне назначенного дня: в вечер перед родительской субботой совершается специальная панихида, которая называется “парастас”. Сама родительская суббота также начинается с богослужения: сначала - заупокойная Божественная литургия, а после — панихида.

Во время этих богослужений верующие молятся не только за своих родственников и близких людей, но и за всех умерших. Особенно за одиноких - за кого больше некому помолиться. Можно передать записку "за упокой" с именами тех, кого следует упомянуть во время молитвы.

Молятся в родительские субботы не только в храмах, но и во время посещения кладбища. При этом верующие могут прочитать любую молитву об усопших (например, молитву об усопшем христианине, молитва вдовы и вдовца).

Как молиться за усопших

Искренние молитвы играют очень важную роль. Считается, что именно с их помощью души умерших могут обрести покой. Посредством молитвы близкие и родственники также могут поспособствовать тому, что почившему простятся его грехи.

Чем чаще человек будет вспоминать усопших не только в родительские субботы, но и в любые другие дни, тем лучше.

Что нужно делать

Самая важная часть любой родительской субботы - это молитвы об усопших и посещение церковной службы. В эти дни многие верующие также посещают могилы своих родственников на кладбище, чтобы привести их в порядок (убрать мусор, выполоть сорняки, покрасить ограду) или просто молча почтить память покоящихся там предков.

Так как в родительские субботы принято вспоминать не только своих близких, но и в целом всех умерших христиан, то и на кладбище верующим не возбраняется обратить внимание на соседние могилы. Особенно на старые или заброшенные, за которыми никто не ухаживает. Их тоже можно привести в порядок.

Еще одна важная традиция родительских суббот - это благотворительность. В такие дни можно подать милостынь или как-то иначе помочь тем, кто в нужде.

Нередко поминовение родных сопровождается трапезой. При этом главное блюдо на поминальном столе - это кутья. Основой для ее приготовления могут послужить различные виды круп (например, пшеница или перловка), которые необходимо сварить таким образом, чтобы зерна оставались целыми, но при этом были мягкими. В готовую крупу можно добавить мед, орехи или, к примеру, различные сухофрукты.

Кутья является символом воскрешения из мертвых. Объясняя ее сакральный смысл, нередко упоминается отрывок из Евангелия от Иоанна: "Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода".

Что приносят на кладбище

Многие следуют негласной традиции приносить на кладбище в родительскую субботу разнообразную еду (при этом оставляя часть продуктов прямо на могилах). Однако практика подобных “подарков” не имеет отношения к православной традиции.

И уж тем более не стоит приносить с собой в этот день алкогольные напитки или устраивать на кладбище многолюдное шумное застолье с горячительными напитками. Вместо этого можно зажечь на могиле лампаду (помня при этом о правилах пожарной безопасности) и помолиться за усопшего.

Зачем несут продукты в церковь

А вот традиция приносить продукты в церковь имеет куда более весомый для православных смысл. Прежде в эти дни верующие собирались в храмах и накрывали общий стол, все вместе поминая умерших. В наше время передаваемые служителям церкви продукты идут нуждающимся. Это может быть хлеб, крупы, овощи и другие, а вот мясо и мясные продукты приносить не принято.

Чего нельзя делать

Основные запреты, которые действуют в родительские субботы:

не следует устраивать шумные, веселые и обильные поминальные застолья. Все-таки поминальная трапеза должна быть скромной и умеренной;

не следует устраивать шумные, веселые и обильные поминальные застолья. Все-таки поминальная трапеза должна быть скромной и умеренной; не отказывать в милостыне, если ее просят;

не отказывать в милостыне, если ее просят; не стоит тратить этот день на хозяйственные дела. Лучше сделать их за день до родительской субботы, либо наоборот, отложить на потом;

не стоит тратить этот день на хозяйственные дела. Лучше сделать их за день до родительской субботы, либо наоборот, отложить на потом; запрещено ссориться, браниться и вспоминать усопших плохими словами.

Приметы и суеверия

Большей части дней в календаре соответствуют свои народные приметы и суеверия. Многие из них связаны и с родительскими субботами. Однако православные христиане в подобные вещи не верят и внимание на них не обращают.

Одно из распространенных суеверий - нельзя поднимать вещь, которую обронили на землю во время посещения кладбища. Также не стоит планировать на родительскую субботу какие-либо торжества, празднования: все-таки этот день предназначен для того, чтобы чтить память усопших.