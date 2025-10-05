Рейтинг@Mail.ru
В России создали подразделения "ночных охотников" на БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 05.10.2025
В России создали подразделения "ночных охотников" на БПЛА ВСУ
В России создали подразделения "ночных охотников" на БПЛА ВСУ
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУправление FPV-дронами
Управление FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Управление FPV-дронами. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Подразделения "ночных охотников" на крупные беспилотники ВСУ созданы на базе разведывательно штурмовой бригады им. Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости начальник штаба с позывным "Моряк".
Бригада выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг".
Украинские боевики активно используют гекса- и октокоптеры, (с 6 и 8 винтами соответственно), а так же крупные квадрокоптеры с высокой грузоподъёмностью. Подобные беспилотники способны совершать сбросы противотанковых и минометных мин, а также вести ретрансляцию сигнала для ударных FPV-дронов.
"В настоящее время в бригаде применяется тактика тарана. Аналоги используются и другими подразделениями но наше отличие в том, что у нас есть специально обученные расчеты - "ночные охотники", которые занимаются именно охотой на гексокоптеры противника", - сказал "Моряк" .
Инструктор учебного центра бригады им. Александра Невского с позывным "Премия" пояснил РИА Новости , что тактика "тарана" два года успешно используется. При таком методе борьбы с вражескими беспилотниками учитывается и анализ работы больших БПЛА украинских боевиков. В настоящее время центр обучает данной тактике как новых пилотов так и опытных операторов БПЛА .
"На базе нашей бригады происходит обучение как новых пилотов, так и тех кто уже имеет боевые вылеты... Тактика была разработана бригадой и показала свою эффективность в зоне нашей ответственности. Противник не может спокойно передвигаться по небу ", - рассказал "Премия".
