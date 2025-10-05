В России создали подразделения "ночных охотников" на БПЛА ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Подразделения "ночных охотников" на крупные беспилотники ВСУ созданы на базе разведывательно штурмовой бригады им. Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости начальник штаба с позывным "Моряк".

Бригада выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг".

Украинские боевики активно используют гекса- и октокоптеры, (с 6 и 8 винтами соответственно), а так же крупные квадрокоптеры с высокой грузоподъёмностью. Подобные беспилотники способны совершать сбросы противотанковых и минометных мин, а также вести ретрансляцию сигнала для ударных FPV-дронов.

"В настоящее время в бригаде применяется тактика тарана. Аналоги используются и другими подразделениями но наше отличие в том, что у нас есть специально обученные расчеты - "ночные охотники", которые занимаются именно охотой на гексокоптеры противника", - сказал "Моряк" .

Инструктор учебного центра бригады им. Александра Невского с позывным "Премия" пояснил РИА Новости , что тактика "тарана" два года успешно используется. При таком методе борьбы с вражескими беспилотниками учитывается и анализ работы больших БПЛА украинских боевиков. В настоящее время центр обучает данной тактике как новых пилотов так и опытных операторов БПЛА .