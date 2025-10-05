ВСУ за три дня безуспешных атак потеряли более ста человек

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВСУ за три дня безуспешных атак потеряли в Сумской области более 100 человек, танк, три боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и три буксируемые гаубицы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.