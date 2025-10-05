Рейтинг@Mail.ru
Учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:46 05.10.2025
Учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО
Учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО
Бывший учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2025
Учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Бывший учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Скиф".
"Моя деятельность — я просто занимался спортом с детства и потом пошёл на педагогический, на спортфак, то есть на учителя физкультуры обучаться в институт. Тут осознанное решение: у меня много знакомых, с кем мы вместе служили, учились, ушли — то есть с 14-го года ещё воевать. Они с 14-го года ещё здесь, а когда началось СВО, ещё многие ушли. Ну а кто, если не мы, будем защищать нашу Родину от угрозы фашистов?" — рассказал доброволец.
Он подчеркнул, что его решение было продиктовано чувством долга и необходимостью защитить родную страну.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
