https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046436540.html
Учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО
Учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО - РИА Новости, 05.10.2025
Учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО
Бывший учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T01:46:00+03:00
2025-10-05T01:46:00+03:00
2025-10-05T01:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
новокузнецк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новокузнецк, общество
Специальная военная операция на Украине, Новокузнецк, Общество
Учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО
Учитель физкультуры из Кузбасса добровольно ушел на СВО бороться с фашизмом
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Бывший учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Скиф".
"Моя деятельность — я просто занимался спортом с детства и потом пошёл на педагогический, на спортфак, то есть на учителя физкультуры обучаться в институт. Тут осознанное решение: у меня много знакомых, с кем мы вместе служили, учились, ушли — то есть с 14-го года ещё воевать. Они с 14-го года ещё здесь, а когда началось СВО, ещё многие ушли. Ну а кто, если не мы, будем защищать нашу Родину от угрозы фашистов?" — рассказал доброволец.
Он подчеркнул, что его решение было продиктовано чувством долга и необходимостью защитить родную страну.