Герой России призвал вернуть в школы уроки НВП

Герой России, преподаватель и танкист с позывным "Ольха", сообщил РИА Новости, что считает полезным вернуть в школы уроки Начальной военной подготовки (НВП), а... РИА Новости, 05.10.2025
ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Герой России, преподаватель и танкист с позывным "Ольха", сообщил РИА Новости, что считает полезным вернуть в школы уроки Начальной военной подготовки (НВП), а также в полной мере восстановить ДОСААФ.
"У армии и школы (общее - ред.) это, наверное, патриотизм… Я считаю, нужно вводить в школы НВП (начальную военную подготовку - ред.), как раньше было… Чтобы не то что там стрелять учился, а хотя бы знать азы боевого оружия. Разборку, сборку. Ну вот в кадетских классах это преподают. А в таких (обычных - ред.) классах, ну я вот слышал, что вроде бы возвращается", - сказал РИА Новости "Ольха".
Военнослужащий добавил, что подготовка в системе ДОССАФ тоже была качественной - и ее так же полезно было бы восстановить в полной мере. Многие из учеников "Ольхи" поступили в офицерские училища, связали свою жизнь с вооруженными силами, а также с МЧС
и МВД.
"То, что кадетские сейчас корпуса открывают, я очень этому рад. Потому что там есть дисциплина. Там военная дисциплина большая. Построение, физическая подготовка, разборка, участие в соревнованиях. Ездят, ну везде практически ездят ребята", - сказал танкист.
Собеседник агентства отметил, что личное общение между детьми вытаскивает их из смартфоном и телефонов.
"Да, на соревнованиях они общаются, новых знакомых заводят, пишут, переписываются. Как бы больше общения надо. Телефон - он телефон. Я конечно не против телефона, но когда общение и дружба (вживую - ред.) - это хорошо", - заключил военный.