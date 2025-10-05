Герой России призвал вернуть в школы уроки НВП

ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Герой России, преподаватель и танкист с позывным "Ольха", сообщил РИА Новости, что считает полезным вернуть в школы уроки Начальной военной подготовки (НВП), а также в полной мере восстановить ДОСААФ.

"У армии и школы (общее - ред.) это, наверное, патриотизм… Я считаю, нужно вводить в школы НВП (начальную военную подготовку - ред.), как раньше было… Чтобы не то что там стрелять учился, а хотя бы знать азы боевого оружия. Разборку, сборку. Ну вот в кадетских классах это преподают. А в таких (обычных - ред.) классах, ну я вот слышал, что вроде бы возвращается", - сказал РИА Новости "Ольха".

Военнослужащий добавил, что подготовка в системе ДОССАФ тоже была качественной - и ее так же полезно было бы восстановить в полной мере. Многие из учеников "Ольхи" поступили в офицерские училища, связали свою жизнь с вооруженными силами, а также с МЧС и МВД.

« "То, что кадетские сейчас корпуса открывают, я очень этому рад. Потому что там есть дисциплина. Там военная дисциплина большая. Построение, физическая подготовка, разборка, участие в соревнованиях. Ездят, ну везде практически ездят ребята", - сказал танкист.

Собеседник агентства отметил, что личное общение между детьми вытаскивает их из смартфоном и телефонов.