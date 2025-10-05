Рейтинг@Mail.ru
В здании на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар
09:09 05.10.2025 (обновлено: 09:14 05.10.2025)
В здании на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар
В здании на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар
Административное здание горит на площади 300 квадратных метров на юго-востоке Москвы, произошло частичное обрушение кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2025
В здании на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

На юго-востоке Москвы горит административное здание на площади 300 кв метров

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Административное здание горит на площади 300 квадратных метров на юго-востоке Москвы, произошло частичное обрушение кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
По данным ведомства, в Москве на Волгоградском проспекте произошло возгорание в трехэтажном административном здании.
"Площадь пожара в Москве составляет порядка 300 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Привлекается более 70 человек и 24 единицы техники... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Москва
 
 
