В здании на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

Административное здание горит на площади 300 квадратных метров на юго-востоке Москвы, произошло частичное обрушение кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2025
На юго-востоке Москвы горит административное здание на площади 300 кв метров