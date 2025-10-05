В здании на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Административное здание горит на площади 300 квадратных метров на юго-востоке Москвы, произошло частичное обрушение кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара в Москве составляет порядка 300 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Привлекается более 70 человек и 24 единицы техники... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.