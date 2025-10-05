https://ria.ru/20251005/polsha-2046448810.html
Польские самолеты подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных РИА Новости, 05.10.2025
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"Польская и союзная авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X.
Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
"Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине
.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей ВВС Польши
якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя
F-16 стоит около 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).