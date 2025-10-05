Польские самолеты подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

"Польская и союзная авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X.

Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".

"Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине