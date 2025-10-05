Рейтинг@Mail.ru
Бизнесвумен не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/pisarevskaja-2046459192.html
Бизнесвумен не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс
Бизнесвумен не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс - РИА Новости, 05.10.2025
Бизнесвумен не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс
Предпринимательница Екатерина Писаревская не смогла вернуть через суд 250 тысяч рублей, заплаченных ею продюсеру Дарье Кравцовой за курс по организации продаж... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T08:47:00+03:00
2025-10-05T08:47:00+03:00
омская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20251005/sud-2046451538.html
https://ria.ru/20251005/kriminal-2046252263.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, россия, происшествия
Омская область, Россия, Происшествия
Бизнесвумен не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс

Писаревская не смогла через суд вернуть 250 тысяч рублей за курс по продажам

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Предпринимательница Екатерина Писаревская не смогла вернуть через суд 250 тысяч рублей, заплаченных ею продюсеру Дарье Кравцовой за курс по организации продаж услуг обучения на маркетплейсе, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Писаревская узнала про Кравцову из объявления в интернете. Стороны в конце 2023 года заключили договор, по условиям которого исполнитель Кравцова обязалась оказать заказчику Писаревской "услуги индивидуального консультирования в групповом формате… в границах своей компетентности", а также дать доступ к обучающим материалам. Дамы договорились, что обязательства исполнителя прекращаются после того, как оборот продаж обучения у заказчицы превысит 2 миллиона рублей.
Андрей Котов в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Суд в Москве посмертно рассматривает дело организатора ЛГБТ*-туров
07:11
Писаревская заплатила по договору 250 тысяч рублей аванса, но уже в 2024 году обратилась в суд с иском к своему бизнес-коучу, в котором потребовала вернуть деньги, считая, что услуги ей не были оказаны, а предмет договора не был согласован.
Кравцова сообщила суду, что оказала истице такие услуги, как "распаковка эксперта, транскрибация распаковки в текст, распаковка желанной целевой аудитории, анализ целевой аудитории… разработка прототипа продуктов и ценообразование… создание сайта дизайнером" и другие.
При этом, по словам ответчицы, участвуя в еженедельных переговорах и встречах, истица о непредоставлении услуги или предоставлении не той услуги, которую согласовали стороны, не заявляла.
Арбитражный суд Омской области, изучив доводы сторон и документы, включая переписку в мессенджере более чем на 500 листах, иск отклонил. "Тот факт, что конечный результат… информационно-консультационной услуги по курсу не соответствовал ожиданиям заказчика, не является основанием для удовлетворения исковых требований", - говорится в материалах дела.
Суд принял во внимание представленную ответчицей выдержку с сайта истицы о том, что "за 5 месяцев вышли на оборот 8 000 000 рублей в месяц". Доводы Писаревской, что такой оборот продаж имел место и до заключения договора, суд счел ни чем не подтвержденным. Решение впоследствии оставил в силе Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Сотрудник следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
"Расположил к себе". Как опасный преступник избежал сурового наказания
08:00
 
Омская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала