Бизнесвумен не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Предпринимательница Екатерина Писаревская не смогла вернуть через суд 250 тысяч рублей, заплаченных ею продюсеру Дарье Кравцовой за курс по организации продаж услуг обучения на маркетплейсе, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Писаревская узнала про Кравцову из объявления в интернете. Стороны в конце 2023 года заключили договор, по условиям которого исполнитель Кравцова обязалась оказать заказчику Писаревской "услуги индивидуального консультирования в групповом формате… в границах своей компетентности", а также дать доступ к обучающим материалам. Дамы договорились, что обязательства исполнителя прекращаются после того, как оборот продаж обучения у заказчицы превысит 2 миллиона рублей.

Писаревская заплатила по договору 250 тысяч рублей аванса, но уже в 2024 году обратилась в суд с иском к своему бизнес-коучу, в котором потребовала вернуть деньги, считая, что услуги ей не были оказаны, а предмет договора не был согласован.

Кравцова сообщила суду, что оказала истице такие услуги, как "распаковка эксперта, транскрибация распаковки в текст, распаковка желанной целевой аудитории, анализ целевой аудитории… разработка прототипа продуктов и ценообразование… создание сайта дизайнером" и другие.

При этом, по словам ответчицы, участвуя в еженедельных переговорах и встречах, истица о непредоставлении услуги или предоставлении не той услуги, которую согласовали стороны, не заявляла.

Арбитражный суд Омской области , изучив доводы сторон и документы, включая переписку в мессенджере более чем на 500 листах, иск отклонил. "Тот факт, что конечный результат… информационно-консультационной услуги по курсу не соответствовал ожиданиям заказчика, не является основанием для удовлетворения исковых требований", - говорится в материалах дела.