Почему Петра I не хоронили шесть лет

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Удивительно, но тело самодержца оставалось непогребенным аж шесть лет. А обстоятельства похорон сродни остросюжетному детективу. О последней загадке императора — в материале РИА Новости.

Сильно мучился перед смертью

Последние месяцы жизни Петр I страдал от почечнокаменной болезни. Летом 1724 года приступы участились, царь даже кричал от боли.

Несмотря на это, он работал до самой смерти. Когда становилось легче, вставал с кровати и выходил из помещения. Российский самодержец участвовал в тушении пожара на Васильевском острове и присутствовал на обручении своей дочери Анны с герцогом Голштинским.

Однако с середины января 1725 года приступы участились, а затем стали просто кошмарными. Несколько дней Петр кричал так громко, что было слышно далеко вокруг.

Скончался он в страшных муках 28 января 1725 года.

писал архиепископ Феофан (Прокопович), который постоянно находился возле царя в тот непростой период. "Толикая же и тогда еще крепость в теле его была, что хотя и по вся минуты казалось, что кончится; однако до пятинадесяти часов боролся со смертию…" —архиепископ Феофан (Прокопович), который постоянно находился возле царя в тот непростой период.

Затянувшееся прощание

Прощание с почившим монархом было необычайно долгим. Открытый гроб 42 дня простоял в траурно украшенном парадном зале Зимнего дворца, куда мог прийти любой подданный.

Только 8 марта траурная процессия двинулась к Петропавловскому собору. Императрица Екатерина I, несмотря холод, прошла весь путь пешком.

Вопреки православному обычаю, тело Петра I так и не предали земле. Гроб с бальзамированным телом установили внутри Петропавловского собора, который в те годы еще достраивался.

Есть версия, что произошло по требованию одного из сподвижников монарха — Якова Брюса.

"Колдун" из Сухаревской башни

окутана множеством легенд и загадок. Увлечение различными науками делало его пугающим для населения Москвы. Личность самого Брюсамножеством легенд и загадок. Увлечение различными науками делало его пугающим для населения Москвы.

За Брюсом закрепилась слава чернокнижника — настолько крепкая, что пережила самого Якова Вилимовича и дошла до нас сквозь столетия в виде городских легенд.

рассказывал в 1923 году собирателю городского фольклора Евгению Баранову московский дворник Филипп Болякин. "И был этот Брюс самый умный: весь свет исходи — умней не найдешь. И знал он волшебство, и дошел до всяких наук. Календари делал… и порошки у него там, составы разные… И мог он обернуться птицей. А жил в Сухаревой башне. Там у него и книги, бумаги, пузырьков наставлено было тьма-тьмущая…" —в 1923 году собирателю городского фольклора Евгению Баранову московский дворник Филипп Болякин.

Однако на самом деле Брюс был довольно скептически настроенным человеком и не верил в сверхъестественные вещи. Магии он предпочитал научные изыскания.

Вместе после смерти

Яков Брюс хотел, чтобы тело Петра I положили в мавзолей. Об этом он просил императрицу. Однако в 1727-м она скончалась от заболевания легких.

Гроб с ее телом решили установить рядом с гробом мужа в том же Петропавловском соборе. Там останки императора и императрицы пролежали еще три года.

К тому времени уже и сам Яков уже отошел от дел. Многие считают, что именно из-за этого мавзолей для Петра так и не построили, несмотря на то что императрица просила его остаться и продолжить работу.

Хотя тело Екатерины бальзамировали по его инструкциям.

Брюс поселился в имении Глинка под Москвой, где продолжал вести активный образ жизни, регулярно выезжал из имения. Ставил опыты, пугавшие крестьян и еще больше закрепившие за ним славу "колдуна".

Предать земле по христианскому обычаю

Вследствие всех этих перипетий тело императора не было погребено в течение шести лет. Между тем на российский престол взошла Анна Иоанновна, которая была далека от оккультных наук и мавзолеев.

Она приказала провести погребение Петра и Екатерины по христианскому обычаю. Случилось это лишь в 1731 году. Надгробия появились и того позже: в 1760-х.