Почему Петра I не хоронили шесть лет

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Удивительно, но тело самодержца оставалось непогребенным аж шесть лет. А обстоятельства похорон сродни остросюжетному детективу. О последней загадке императора — в материале РИА Новости.
Сильно мучился перед смертью
Последние месяцы жизни Петр I страдал от почечнокаменной болезни. Летом 1724 года приступы участились, царь даже кричал от боли.
Несмотря на это, он работал до самой смерти. Когда становилось легче, вставал с кровати и выходил из помещения. Российский самодержец участвовал в тушении пожара на Васильевском острове и присутствовал на обручении своей дочери Анны с герцогом Голштинским.
Картина "Петр I". Неизвестный художник
Однако с середины января 1725 года приступы участились, а затем стали просто кошмарными. Несколько дней Петр кричал так громко, что было слышно далеко вокруг.
Скончался он в страшных муках 28 января 1725 года.
"Толикая же и тогда еще крепость в теле его была, что хотя и по вся минуты казалось, что кончится; однако до пятинадесяти часов боролся со смертию…" — писал архиепископ Феофан (Прокопович), который постоянно находился возле царя в тот непростой период.
© РИА Новости / Борис Манушин | Перейти в медиабанкАрхиепископ Велико-Новгородский и Велико-Лукский Феофан Прокопович. Гравюра русского художника Г. А. Афонасьева с парсуны XVIII века
Архиепископ Велико-Новгородский и Велико-Лукский Феофан Прокопович. Гравюра русского художника Г. А. Афонасьева с парсуны XVIII века
Затянувшееся прощание
Прощание с почившим монархом было необычайно долгим. Открытый гроб 42 дня простоял в траурно украшенном парадном зале Зимнего дворца, куда мог прийти любой подданный.
Только 8 марта траурная процессия двинулась к Петропавловскому собору. Императрица Екатерина I, несмотря холод, прошла весь путь пешком.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Вопреки православному обычаю, тело Петра I так и не предали земле. Гроб с бальзамированным телом установили внутри Петропавловского собора, который в те годы еще достраивался.
Есть версия, что произошло по требованию одного из сподвижников монарха — Якова Брюса.
"Колдун" из Сухаревской башни
Личность самого Брюса окутана множеством легенд и загадок. Увлечение различными науками делало его пугающим для населения Москвы.
© П. Манушин / РИА НовостиПортрет генерал-фельдмаршала Якова Вилимовича Брюса (1670-1735)
© П. Манушин / РИА Новости
Портрет генерал-фельдмаршала Якова Вилимовича Брюса (1670-1735)
За Брюсом закрепилась слава чернокнижника — настолько крепкая, что пережила самого Якова Вилимовича и дошла до нас сквозь столетия в виде городских легенд.
"И был этот Брюс самый умный: весь свет исходи — умней не найдешь. И знал он волшебство, и дошел до всяких наук. Календари делал… и порошки у него там, составы разные… И мог он обернуться птицей. А жил в Сухаревой башне. Там у него и книги, бумаги, пузырьков наставлено было тьма-тьмущая…" — рассказывал в 1923 году собирателю городского фольклора Евгению Баранову московский дворник Филипп Болякин.
© Public domain Алексей Саврасов "Сухарева башня"
© Public domain
Алексей Саврасов "Сухарева башня"
Однако на самом деле Брюс был довольно скептически настроенным человеком и не верил в сверхъестественные вещи. Магии он предпочитал научные изыскания.
Вместе после смерти
Яков Брюс хотел, чтобы тело Петра I положили в мавзолей. Об этом он просил императрицу. Однако в 1727-м она скончалась от заболевания легких.
Гроб с ее телом решили установить рядом с гробом мужа в том же Петропавловском соборе. Там останки императора и императрицы пролежали еще три года.
"Портрет Екатерины I", картина художника Ж. М. Натье
К тому времени уже и сам Яков уже отошел от дел. Многие считают, что именно из-за этого мавзолей для Петра так и не построили, несмотря на то что императрица просила его остаться и продолжить работу.
Хотя тело Екатерины бальзамировали по его инструкциям.
Брюс поселился в имении Глинка под Москвой, где продолжал вести активный образ жизни, регулярно выезжал из имения. Ставил опыты, пугавшие крестьян и еще больше закрепившие за ним славу "колдуна".
Предать земле по христианскому обычаю
Вследствие всех этих перипетий тело императора не было погребено в течение шести лет. Между тем на российский престол взошла Анна Иоанновна, которая была далека от оккультных наук и мавзолеев.
Строительство памятника Петру I в Москве
Она приказала провести погребение Петра и Екатерины по христианскому обычаю. Случилось это лишь в 1731 году. Надгробия появились и того позже: в 1760-х.
Так после шести лет "скитаний" обрело покой тело одного из самых ярких деятелей российской истории.