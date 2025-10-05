Овчинский: на западе Москвы строят спорткомплекс

"Два наземных и подземный этажи займут помещения для индивидуальных и групповых занятий, тренажерный зал площадью свыше 700 квадратных метров, кардиозона, пространство для кросс-тренинга и три бассейна для взрослых и детей со школой плавания. Кроме того, здесь планируется открыть термальный комплекс с русской и можжевеловой банями, хамамом, двумя финскими саунами. Также в спорткомплексе появится кафе здорового питания и детский клуб", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.