Овчинский: на западе Москвы строят спорткомплекс
Овчинский: на западе Москвы строят спорткомплекс - РИА Новости, 05.10.2025
Овчинский: на западе Москвы строят спорткомплекс
В районе Ново-Переделкино на западе Москвы идет строительство спортивного комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
2025
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В районе Ново-Переделкино на западе Москвы идет строительство спортивного комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что объект площадью 3,8 тысячи квадратных метров возводят на Боровском шоссе. Сейчас там идут монолитные работы.
"Два наземных и подземный этажи займут помещения для индивидуальных и групповых занятий, тренажерный зал площадью свыше 700 квадратных метров, кардиозона, пространство для кросс-тренинга и три бассейна для взрослых и детей со школой плавания. Кроме того, здесь планируется открыть термальный комплекс с русской и можжевеловой банями, хамамом, двумя финскими саунами. Также в спорткомплексе появится кафе здорового питания и детский клуб", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По его словам, территорию рядом с объектом благоустроят. Также там будет организована парковка на 46 машино-мест.
Инвестор проекта – сеть фитнес-клубов "Территория Фитнеса", указывается в сообщении.