Жительница Одессы рассказала о нищете населения города
05:12 05.10.2025
Жительница Одессы рассказала о нищете населения города
2025
Жительница Одессы рассказала о нищете населения города

Жительница Одессы заявила, что власти довели население города до нищеты

Колоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Жительница Одессы рассказала РИА Новости, что руководство Украины довело население города до нищеты.
"Бабушки-пенсионерки, они уже просто молчат и не думают ни о чем. Потому что им просто нечего жрать. Потому что на пенсию, что такое две-три тысячи, если это 50-60 евро? Ну не проживешь на эти деньги. Поэтому люди просто выживают, они ни о чем не думают", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что заработок упал даже у тех, кто занимается торговлей на рынках, тех, кто всегда имел доход. По словам собеседницы агентства, основной причиной стало падение покупательской способности у населения.
"Даже все люди, которые на рынках торгуют, которые раньше хорошо имели на рынке, особенно на "Привозе" (название рынка в Одессе. — Прим. ред.), и за 20 лет накупили несколько квартир, потому что они хорошо зарабатывали, то теперь просто все лежит и никто ничего не покупает, потому что у людей нет денег", — добавила она.
