Жительница Одессы рассказала о нищете населения города

"Бабушки-пенсионерки, они уже просто молчат и не думают ни о чем. Потому что им просто нечего жрать. Потому что на пенсию, что такое две-три тысячи, если это 50-60 евро? Ну не проживешь на эти деньги. Поэтому люди просто выживают, они ни о чем не думают", — сказала собеседница агентства.