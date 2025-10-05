Жительница Одессы рассказала о нищете населения города

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Жительница Одессы рассказала РИА Новости, что руководство Украины довело население города до нищеты.
"Бабушки-пенсионерки, они уже просто молчат и не думают ни о чем. Потому что им просто нечего жрать. Потому что на пенсию, что такое две-три тысячи, если это 50-60 евро? Ну не проживешь на эти деньги. Поэтому люди просто выживают, они ни о чем не думают", — сказала собеседница агентства.
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
2 октября, 01:13
Она отметила, что заработок упал даже у тех, кто занимается торговлей на рынках, тех, кто всегда имел доход. По словам собеседницы агентства, основной причиной стало падение покупательской способности у населения.
"Даже все люди, которые на рынках торгуют, которые раньше хорошо имели на рынке, особенно на "Привозе" (название рынка в Одессе. — Прим. ред.), и за 20 лет накупили несколько квартир, потому что они хорошо зарабатывали, то теперь просто все лежит и никто ничего не покупает, потому что у людей нет денег", — добавила она.
Мы и впрямь не такие: Одесса-мама хочет домой
1 октября, 08:00