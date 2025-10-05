Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне арестовали почти 500 человек на пропалестинском митинге - РИА Новости, 05.10.2025
01:02 05.10.2025
В Лондоне арестовали почти 500 человек на пропалестинском митинге
В Лондоне арестовали почти 500 человек на пропалестинском митинге
В Лондоне арестовали почти 500 человек на пропалестинском митинге
Полиция Лондона сообщила о задержании почти 500 человек по итогам митинга в поддержку запрещенной в стране пропалестинской организации Palestine Action,... РИА Новости, 05.10.2025
В мире, Лондон, Манчестер, Оксфордшир
В Лондоне арестовали почти 500 человек на пропалестинском митинге

Полиция Лондона задержала 492 человека на митинге в поддержку Palestine Action

© AP Photo / Kirsty WigglesworthСотрудники отдела полиции по борьбе с терроризмом в Лондоне
Сотрудники отдела полиции по борьбе с терроризмом в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Сотрудники отдела полиции по борьбе с терроризмом в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании почти 500 человек по итогам митинга в поддержку запрещенной в стране пропалестинской организации Palestine Action, старейшему из арестованных 89 лет.
Ранее столичная служба полиции призвала организаторов акции отменить протест на фоне нехватки ресурсов у правоохранителей после усиления мер безопасности из-за нападения на синагогу в Манчестере. Организаторы отказались отменять акцию, заявив, что полиция просто могла бы их не арестовывать.
Пропалестинский активист забрался на часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен. 8 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Пропалестинский активист забрался на главную достопримечательность Лондона
8 марта, 14:21
"Итоговое число арестов в ходе сегодняшней полицейской операции по обеспечению правопорядка в центре Лондона составило 492... Самому молодому из арестованных 18 лет, старейшему – 89 лет", - говорится в сообщении.
Из этих людей 488 были арестованы за поддержку запрещенной организации, остальные – за другие правонарушения. В общей сложности 297 остаются под стражей, остальные отпущены под залог.
Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов.
В четверг полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог и в районах со значительным еврейским населением после инцидента возле синагоги в Манчестере. Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен.
В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Демонстрация в поддержку Палестины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины
Вчера, 22:01
 
В миреЛондонМанчестерОксфордшир
 
 
