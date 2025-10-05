В Лондоне арестовали почти 500 человек на пропалестинском митинге

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании почти 500 человек по итогам митинга в поддержку запрещенной в стране пропалестинской организации Palestine Action, старейшему из арестованных 89 лет.

Ранее столичная служба полиции призвала организаторов акции отменить протест на фоне нехватки ресурсов у правоохранителей после усиления мер безопасности из-за нападения на синагогу в Манчестере . Организаторы отказались отменять акцию, заявив, что полиция просто могла бы их не арестовывать.

"Итоговое число арестов в ходе сегодняшней полицейской операции по обеспечению правопорядка в центре Лондона составило 492... Самому молодому из арестованных 18 лет, старейшему – 89 лет", - говорится в сообщении.

Из этих людей 488 были арестованы за поддержку запрещенной организации, остальные – за другие правонарушения. В общей сложности 297 остаются под стражей, остальные отпущены под залог.

Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов.

В четверг полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог и в районах со значительным еврейским населением после инцидента возле синагоги в Манчестере. Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен.