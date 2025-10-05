Рейтинг@Mail.ru
"Океанский призрак" и космические аппараты. Как ученый переиграл США - РИА Новости, 05.10.2025
08:23 05.10.2025
"Океанский призрак" и космические аппараты. Как ученый переиграл США
"Океанский призрак" и космические аппараты. Как ученый переиграл США - РИА Новости, 05.10.2025
"Океанский призрак" и космические аппараты. Как ученый переиграл США
Его имя долгое время оставалось в тени из-за секретности исследований. Вместе с тем вклад ученого в развитие атомного проекта СССР трудно переоценить. РИА Новости, 05.10.2025
"Океанский призрак" и космические аппараты. Как ученый переиграл США

Мемориальная доска Александру Лейпунскому
Мемориальная доска Александру Лейпунскому
CC BY-SA 3.0 / Андрей Бабуров / Мемориальная доска со следами вандализма на улице Лейпунского
Мемориальная доска Александру Лейпунскому
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости, Вадим Минеев. Его имя долгое время оставалось в тени из-за секретности исследований. Вместе с тем вклад ученого в развитие атомного проекта СССР трудно переоценить.
Удивительная история Александра Ильича Лейпунского – в материале РИА Новости.

Из рабочих в физики

Александр родился в деревне Драгли Гродненской губернии 7 декабря 1903-го. В семье было шестеро детей, и будущий ученый был самым старшим. Отец работал десятником на строительстве шоссейных дорог.
Мальчик с ранних лет стремился познавать что-то новое. В 1919-м он уехал в Рыбинск, где поступил в механический техникум. Одновременно приходилось трудиться на химическом заводе.
Затем Александр поступил на физико-механический факультет Политеха — в научную школу Абрама Иоффе — и в 1926 году защитил диплом по теме "Столкновение электронов с атомами и молекулами".
Первая всесоюзная конференция по теоретической физике. Харьков, 1929
Первая всесоюзная конференция по теоретической физике. Харьков, 1929 - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Public domain
Первая всесоюзная конференция по теоретической физике. Харьков, 1929
Затем молодой ученый работает в Украинском физико-техническом институте (УФТИ). В 1933-м, в возрасте 30 лет, становится директором УФТИ. Спустя год его направляют на стажировку в Германию и Англию.

Лекции в тюремной камере

К сожалению, сложные годы репрессий не обошли стороной и талантливого ученого. В 1937 году Лейпунского исключили из партии с формулировкой "за потерю бдительности", сняли с должности директора УФТИ. А 14 июня 1938-го он был арестован.
Лейпунского обвинили в оказании помощи врагам народа и в том, что по его приглашениям в УФТИ работали иностранные ученые.
На ступеньках УФТИ, 1930-е годы. Второй слева директор УФТИ А.И.Лейпунский. Слева от него Л.В. Шубников, справа - Л.Д.Ландау. Крайний справа - П.Л. Капица
На ступеньках УФТИ, 1930-е годы. Второй слева директор УФТИ А.И.Лейпунский. Слева от него Л.В. Шубников, справа - Л.Д.Ландау. Крайний справа - П.Л. Капица - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Public domain
На ступеньках УФТИ, 1930-е годы. Второй слева директор УФТИ А.И.Лейпунский. Слева от него Л.В. Шубников, справа - Л.Д.Ландау. Крайний справа - П.Л. Капица
"В июне 1938 года взяли, наконец, Сашу Лейпунского, — вспоминал ученый Александр Вайсберг. — Людям, которые пришли за ним, он сказал: "Я вас долго ждал, что-то вы задержались" ……. Как и на свободе, он привлекал к себе сердца людей. Ежедневно в течение двух часов вся камера не дыша слушала его лекции по физике".
Спустя два месяца Лейпунского освободили. И уже в 1939-м его назначают руководить новой для УФТИ темой - "Изучение деления урана".

"Не менее мощная, чем ядерная бомба"

С 1949 года Александр Лейпунский заведует научным отделом Лаборатории "В" в Обнинске, которая позже превратилась в Физико-энергетический институт. Там ученые начинает разработку реакторов на быстрых нейтронах с расширенным воспроизводством топлива.
Особенность реактора на быстрых нейтронах вот в том, что в него закладывают топливо, получают энергию и... еще больше топлива.
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Getty Images / RomoloTavani
Ядерный взрыв
Такие реакторы еще называют размножителями. Идеи ученого смогли воплотить в промышленном масштабе.
"Он дал стране технологию не менее мощную, чем бомба, но уже созидательную — реактор на быстрых нейтронах", — говорил академик РАН Анатолий Зродников.
Стоит отметить, что американцы, французы и японцы дальше прототипов шагнуть не смогли.

"Убийцы ракетоносцев"

Много сделал ученый и для развития обороноспособности нашей страны.
Лейпунский руководил научными работами по созданию реакторов на атомных подводных лодках. Именно он настоял на принципиально иной схеме реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем.
К-3 "Ленинский комсомол" в Музее военно-морской славы в Кронштадте
К-3 Ленинский комсомол в Музее военно-морской славы в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Бобров Игорь / К-3 «Ленинский комсомол» в Музее военно-морской славы в Кронштадте
К-3 "Ленинский комсомол" в Музее военно-морской славы в Кронштадте
Эта силовая установка позволила новой лодке К-27 уже в первом походе в 1963-м установить мировой рекорд по дальности и скорости подводного плавания. За это Лейпунского наградили звездой Героя социалистического труда.
Затем ученый работал над лодками проекта "705" — единственными в мире серийными атомными кораблями с жидкометаллическим теплоносителем. За свою боевую мощь машины получили титулы "убийцы ракетоносцев" и "океанские призраки".
Модель АПЛ проекта 705 в Музее имени А. И. Маринеско
Модель АПЛ проекта 705 в Музее имени А. И. Маринеско - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Анастасия Юрьевна Львова / Модель АПЛ проекта 705 в Музее имени А. И. Маринеско
Модель АПЛ проекта 705 в Музее имени А. И. Маринеско

Ядерные спутники-разведчики

Не оставил без внимания Лейпунский и космос. Он принимал участие в создании аппаратов с ядерными реакторами. В 1970–1980-е их было запущено более 30. Разработки начались еще в 1950-е годы под руководством Александра Ильича.
Во многом благодаря труду ученого СССР стал мировым лидером в ядерной космонавтике.
В Советском Союзе отправляли на орбиту уникальные спутники-разведчики, которые следили за американскими боевыми кораблями. В США был запущен в космос всего один подобный аппарат.
Надгробная стела А. И. Лейпунскому на Кончаловском кладбище в Обнинске
Надгробная стела А. И. Лейпунскому на Кончаловском кладбище в Обнинске - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
CC BY-SA 3.0 / Андрей Бабуров / Надгробная стела А. И. Лейпунскому на Кончаловском кладбище в Обнинске
Надгробная стела А. И. Лейпунскому на Кончаловском кладбище в Обнинске
Александр Лейпунский скончался от третьего инфаркта в 1972 году. Имя выдающегося ученого с 1996 года носит Физико-энергетический институт (ФЭИ) в Обнинске.
Главное здание Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского
Главное здание Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Главное здание Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского
 
 
 
